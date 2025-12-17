Выставка современных нижегородских художников открылась в Парке Горького

В Галерее Парка Горького открылась выставка современных нижегородских художников «ГУЛ». Проект исследует образ Нижнего Новгорода как исторического места встреч и обмена. Когда-то на нижегородской ярмарке встречались купцы, артисты, паломники и интеллигенция. Здесь «развертывалась огромная, фантастически богатая страна <…> страна разнообразнейшего труда, вот — она собрала «продукты его и, как на ладони, гордо показывает себе самой»», — писал Максим Горький в романе «Жизнь Клима Самгина».

Писатель, чье имя носит центральный парк, — один из известных уроженцев Нижнего Новгорода. Это его родина, место становления и источник вдохновения для его произведений. А сам город носил имя «Горький» с 1932 по 1990 годы. Выставка переосмысляет нижегородскую ярмарку как метафору художественной сцены города.

В проект вошли художники, которые в последние годы активно формировали художественный ландшафт Нижнего: их работы экспонировались в региональных и московских выставках, они системно представляют новые форматы и сюжеты: Илья Барабин, Тимофей Маляров, Иван Ксеор, Алексей Мазанов, Соня Погудина и другие. Художники представляют разнообразные интонации Нижнего — от лирической интимности до грубого карнавального абсурда. Все авторы вносят в образ города свои образы, создают одновременно локальный и универсальный язык.

На выставке представлены более 120 работ: здесь сочетаются крупноформатная живопись, серия акварелей, авторская керамика, коллажи и мозаика. Это позволяет устроить «ярмарочную» кураторскую композицию, где значение вещи создается в ее соседстве с другими экспонатами. Работы художницы Марии Егоровой (на выставке представлены ее большая живопись и серия портретов «Контакты», «Сестры», «Daydreaming») формируют интимную, человеческую ноту; ее полифоническая живопись балансирует между бытовой сценой и мифологическими мотивами. Керамические панно и объекты из серий «Из огня» и «Открой глаза» Сони Погудиной вносят материальную «тяжесть» и древнюю текстуру, которая контрастирует с плоскостью коллажа и живописи. Полотна Ильи Балабина с театральными названиями «В поисках удачи», «Борьба позитива…» задают драматический, иногда ироничный тон. Серии акварелей художницы Вацы — маленькие, острые сцены; они работают как бытовая миниатюра, придающая ритм и юмор выставке-ярмарке.

В экспозиции посетители заметят эксперименты с поверхностью и техниками. Мозаика и смальта Мазанова, проекты «Периферия» Егоровой, разность текстур у Малярова, сюрреалистические холсты Вани Ксеора, — всё это обеспечивает визуальную пестроту и текстурную насыщенность.

Композиция пространства устроена как «ярмарочный» маршрут — фотографии, мозаики, объекты и перформансы находятся в плотном соседстве. А сам выставочный зал оформлен как ярмарка: красочная и украшенная лентами, она создает ощущение настоящего народного гулянья.