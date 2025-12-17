Оплата публикаций

«От ткани до космоса. Авангардистки дизайна»: масштабная выставку представил Всероссийский музей декоративного искусства

Лиана Григорьевна Телегина. Платье вечернее. 1985. Москва. Парча, шелк искусственный, шелк синтетический, капрон, крючки металлические, застежка - "молния", аппликация, стежка. Всероссийский музей декоративного искусства

Всероссийский музей декоративного искусства представил масштабный выставочный проект «От ткани до космоса. Авангардистки дизайна» – комплексное исследование вклада женщин в развитие российского декоративно‑прикладного искусства и дизайна.

Выставка включает более 200 уникальных экспонатов из фондов музея и частных коллекций – это произведения художниц Абрамцевского круга – Елены Поленовой, Натальи Давыдовой, авангардисток Ольги Розановой, Варвары Степановой, Людмилы Маяковской, работы советских художниц Натальи Данько, Веры Мухиной, Лины Телегиной, Светланы Усовой, Галины Балашовой и других. Многие экспонаты демонстрируются впервые.

Наталия Моисеевна Жовтис. Платок «Космос». 1967. Москва. Атлас, фотофильмпечать. Всероссийский музей декоративного искусства

В тематических залах посетители увидят храмовые Царские врата – уникальный образец деревянной резьбы в Русском стиле; эскизы и редкие изделия авангардного авторского текстиля, выполненные в артели Вербовка; агитационный и советский фарфор; эскизы и образцы тканей с авторскими орнаментами художниц текстильных предприятий «Трехгорная мануфактура», шелкового комбината «Красная роза», в т.ч выполненные в инновационных в то время техниках аэрографии, механической набойки; экспериментальные изделия Веры Мухиной на Ленинградском заводе художественного стекла и образцы оптического стекла 1980-х годов; работы модельеров Общесоюзного дома моделей, получившая награды на международных выставках и показах. Уникальными экспонатами являются эскизы интерьеров космического корабля дизайнера Галины Балашовой – долгое время эти проекты были засекречены вместе с советской космической программой.

Александра Григорьевна Кольцова-Бычкова. Эскиз перчатки. 1929. Париж. Бумага, гуашь, карандаш графитный. Всероссийский музей декоративного искусства

В центральном зале представлена инсталляция «В разрезе времени» – символы, образы эпохи преломляются в полотнах ткани и погружают зрителя в орнаментально-световой поток. Это аллюзия течения времени, цикличности жизни, истоков вдохновения и энергии творчества.

«Эта выставка – наш долгожданный и очень важный проект. Мы представляем историю длинною более века и её героинь, которые не просто создавали предметы быта, а формировали пространство жизни, воплощали в нём новые идеи – от ткани до космоса. Их проекты – это наследие поразительной силы, смелости и архитектурного масштаба мысли. Мы видим, как гениальные находки советских женщин-дизайнеров, их неустаревающее видение и сегодня вдохновляют молодых современных авторов на поиск прогрессивных форм и идей», – сказала Татьяна Рыбкина, директор Всероссийского музея декоративного искусства.

