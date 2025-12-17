Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВ Театре на Трубной состоялась премьера моноспектакля «Всадник скаллии»

В Театре на Трубной состоялась премьера моноспектакля «Всадник скаллии»

editor
By editor
30
всадник скаллии
Фото: Таллина Кривцова

В московском театре «На Трубной» состоялась премьера моноспектакля «Всадник скаллии» — синтеза драматического искусства и contemporary dance. Постановка по одноимённому рассказу Игоря Озёрского собрала полный зал.

На сцене в роли автора и исполнителя выступил Игорь Озёрский — член Союза писателей России, лауреат Всероссийской литературной премии «Гипертекст», номинант на Нобелевскую премию по литературе. Критики сравнивают его прозу по напряжению с Достоевским, а по образности — с Булгаковым.

«Всадник скаллии» — история на грани реальности и фантастики, исследующая страх и надежду, одиночество и цену выбора. Драматический текст обрёл неожиданное прочтение благодаря хореографии Екатерины Стегний: танцовщики визуализировали внутренние конфликты героя, добавив повествованию пластическую глубину. Режиссёр Евгения Тодорова создала пространство, где слово и тело ведут равноправный диалог.

Премьера стала событием для ценителей современной драматургии, танца и экспериментального театра.

Таллина КРИВЦОВА

Предыдущая статья
Пятый канал создал вселенную хитов и укрепил позиции в 2025 году

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru