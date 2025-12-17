В Театре на Трубной состоялась премьера моноспектакля «Всадник скаллии»

В московском театре «На Трубной» состоялась премьера моноспектакля «Всадник скаллии» — синтеза драматического искусства и contemporary dance. Постановка по одноимённому рассказу Игоря Озёрского собрала полный зал.

На сцене в роли автора и исполнителя выступил Игорь Озёрский — член Союза писателей России, лауреат Всероссийской литературной премии «Гипертекст», номинант на Нобелевскую премию по литературе. Критики сравнивают его прозу по напряжению с Достоевским, а по образности — с Булгаковым.

«Всадник скаллии» — история на грани реальности и фантастики, исследующая страх и надежду, одиночество и цену выбора. Драматический текст обрёл неожиданное прочтение благодаря хореографии Екатерины Стегний: танцовщики визуализировали внутренние конфликты героя, добавив повествованию пластическую глубину. Режиссёр Евгения Тодорова создала пространство, где слово и тело ведут равноправный диалог.

Премьера стала событием для ценителей современной драматургии, танца и экспериментального театра.

Таллина КРИВЦОВА