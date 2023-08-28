Лия АНУФРИЕВА: «Моя мечта – персональная выставка в Париже»

Лия Ануфриева - уникальная художница, которая работает в редком жанре Стимпанк и Клокпанк. Этот фантастический жанр столь популярный в литературе, но редкий в живописи, который выбирают художники, живущие в двух мирах: мистической фантазии и технологичной реальности. Лия создает арт объекты и пишет картины наполненные глубоким смыслом, как таинственная криптограмма, к которой зритель ищет свой ключ. Механизмы, шестеренки, механические объекты в искусстве художницы будто технологии Викторианской эпохи продолжают доминировать в современном мире.

– Лия, вы по образованию экономист (финансист) и художественную карьеру начали не так давно. Что подтолкнуло или направило вас в мир искусства?

– Моя история творчество началась с драмы. В феврале 2014 я шла к высоткам района, чтобы закончить путь на Земле. У меня была очень тяжелая реабилитация после сложной операции (мне удаляли аденому гипофиза головного мозга), сильные боли во всем теле и я понимала, что сильные обезболивающие будут давать временное облегчение.

Дверь не открывалась, но зато висело объявление - приглашаем на мастер-класс по скрапбукингу. «Полетать я успею, надо узнать, что это за фигня», – подумала я и записалась на мастер-класс. Именно тогда моя жизнь изменилась полностью.

– Такой редкий в России жанр стимпанк выступает основным направлением в вашем творчестве. В ваших работах надписи, шестеренки, ключи, это как головоломка, которую нам нужно разгадать. Это действительно так?

– Да, я не знаю в какой момент рождается история к работе, с прикосновения к первой детали или с выбора краски, но «химия любви» схлопывается моментально. В момент творения чувствую себя Алхимиком, который хочет передать знания другим, кто готов услышать. Таким образом из мини рассказов к каждой работе получилась история любви Джина и Адель.

– В творчестве большинство художников выбирают коммерческие направления: абстракция, фигуратив, пейзажи. Расскажите о востребованности столь фантастических работ? Кто чаще всего приобретает ваши работы?

– Необычные люди. В основном леди, которые хотят удивить своих мужчин, у которых всё есть. Статусные леди, амазонки по характеру - свободолюбивые, которые играют по своим правилам. Мужчины реже заказывают, как правило по рекомендации. На международной ярмарке ArtFairAnkara в Турции работу приобрела девушка для своей дочери-подростка. Было уже закрытие, последний день ярмарки и гости расходились домой, но семья так быстро, не раздумывая сделала свой выбор, будто они ее и искали на всей ярмарке в сотни тысяч арт-объектов. Недавно на выставке в Самаре мою работу с шоссе, драйвом, скоростью и заряженную на движение, старт к действию приобрел молодой парень, хипстер, приятно осозновать, что мои картины в модном тренде.

– Вы прекрасный рассказчик и сказочник, не хотели бы написать книгу, иллюстрированную вашими работами? Кто будет главным героем?

– Да, да, читатели просят книгу, «нон-фикшн», кажется называется этот стиль. Главных героя два, но в процессе появляются друзья, исчезают. Много путешествий между мирами. Жизнь кипит или замирает. Я пишу короткие истории о своей жизни и фантазийные сюжеты, это схоже с живописью, когда словами, как красками ты передаешь настроение и уводишь в мир грез. Когда-нибудь я напишу книгу и разбавлю своими иллюстрациями так, чтобы можно было прочесть одну главу, а вторую увидеть и понять по иллюстрации.

– В вашей биографии художника широкая выставочная деятельность и международного уровня. Есть ли у вас мечта, в какой галерее или стране вы хотели бы представить свои работы зрителю? Для вас нет границ, дайте напутствие начинающим и сомневающимся художникам.

Удивительно, но моя активная выставочная деятельность началась в 2020, когда закрывалось все. Терять было нечего и я стала писать во все галереи, что находила в интернете. На двадцать запросов только одна Анна Багратуни пригласила в свое арт-пространство «Коробка» и понеслось. Знакомство с художниками, скульпторами, много слов поддержки, советы от профессионалов - все это бесспорно вдохновило двигаться дальше.

Я человек амбициозный, мне всегда хочется выйти за границы системы и матрицы. Так получилось с первыми выставками за пределами России. Известная своими высокими требованиями G Gallery объявила набор на выставку в Анкаре и я решилась. Написала и начала генералить мастерскую, чтобы не нервничать в ожидании, мне не отвечали. Успокаивала себя мыслью, что «зато я попробовала и отпустила».

Звонок: «Берём, необычная работа, срочно отправляйте». Потом случился Китай и знаю, что будут еще. Кураторы галереи не просто организовывают масштабные проекты, но и создают вокруг художника атмосферу вдохновения. Ты хочешь творить!

Самое важное - не изменять своей мечте, тому чувству, что живет в твоем сердце и делает тебя счастливым!

Шаг за шагом, но регулярно действовать. Не стесняться обращаться к профессионалам за советами. Показывать свое творчество! Подавать заявки на опен колы, конкурсы и принимать участие в благотворительных проектах.

Моя мечта - персональная выставка в Париже. В 2024. Почему? Красиво же звучит «Новое имя в искусстве Лия Лекредо - первая персональная выставка в 50 лет!».

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