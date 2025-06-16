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«Любовь придумали в России»: VITA CHIKOVANI представила заводной трек в преддверии лета

editor
By editor
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vita-chikovani
Фото © Rocket Records

Харизматичная VITA CHIKOVANI возвращается с музыкальным хитом, который уже называют одной из самых ярких новинок сезона. Песня «Любовь придумали в России» — это взрывной микс зажигательных битов, игривого вокала и безудержной энергии с нотками патриотизма, который заставит танцевать даже самых искушенных слушателей.

«Любовь придумали в России» — это не просто сингл, а музыкальное путешествие вокруг света: такое же динамичное, легкое, наполненное эмоциями и духом свободы. Это история о мире, который напоминает большой гипермаркет: у каждой вещи — своя география. Китайские «умные дома», немецкие автомобили, шотландский виски, французский парфюм… А что же придумали мы? Именно на этот вопрос VITA CHIKOVANI с гордостью отвечает — любовь. Ту самую — искреннюю, горячую, русскую!

«Не секрет, что многие из нас привыкли пить бразильский кофе, носить итальянские вещи, потому что считается, что они самые лучшие, кто-то мечтает о Мальдивах. Но где-то глубоко внутри себя мы остаемся теми же романтиками, которые верят, что любовь — это наше все, и она всего важнее. И я считаю, что она берет свое начало именно в России, ведь она прекрасна так же, как и наша страна. И кажется, весь мир с этим согласен», — поделилась певица.

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