«ЛЮСЯ. В формате 360°» – Юбилейный вечер Людмилы Давыдовой в Театре МОСТ

15 апреля в 20:00 на Основной сцене Театра МОСТ состоится бенефисный вечер, посвящённый юбилею заслуженной артистки России Людмилы Давыдовой – «ЛЮСЯ. В формате 360°» – ретроспектива самых ярких граней выдающейся актрисы, создательницы неповторимых кинематографических и театральных образов, а ещё – живописных работ и литературных творений.

Более 20 лет Людмила Анатольевна служит в Московском открытом студенческом театре, и всю жизнь – искусству. Партнёры по сцене провели серьёзное исследование её биографии, начиная с детства на Алтае, заканчивая пиком столичной славы. И они готовы на праздничной вечеринке публично пролить свет на её таланты и достижения.

Вечер «ЛЮСЯ. В формате 360°» начнётся с самых веских доказательств уникальности актрисы – Людмила Давыдова и Всеволод Гусейнов покажут эксклюзивное представление «Входите, не заперто!» по мотивам пьесы Галины Соколовой.

Высокую планку, поднятую звёздным дуэтом, смогут удержать лишь поздравительные номера блистательных коллег – к заслуженному артисту России Всеволоду Гусейнову примкнут прославленные актёры Вахтанговского театра, которые представят команду бывших сокурсников по Щукинскому училищу, – заслуженная артистка России Ольга Гаврилюк и заслуженный артист России Михаил Васьков.

Эстафетная палочка юбилейного марафона поздравлений перейдёт к молодой и дерзкой труппе Театра МОСТ, ставшего подразделением Театра им. Моссовета. Артисты продемонстрируют восхищение любимой актрисой, используя все возможности жанра театрального капустника, включая стихи, песни и танцы!

Искупать в овациях примадонну Театра МОСТ смогут и самые верные поклонники – зрители, купившие билеты на апрельские спектакли с Людмилой Давыдовой («Поминальная молитва», 7 и 8 апреля, «Книга судеб» 22 апреля) получат в подарок пригласительные на бенефисный вечер.

«ЛЮСЯ. В формате 360°» – возможность минимум 360 раз признаться в любви к Людмиле Анатольевне Давыдовой!

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