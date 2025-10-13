Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваMakhmudov Gallery: cовременное искусство переживает новую точку бифуркации

Makhmudov Gallery: cовременное искусство переживает новую точку бифуркации

T1
By T1
87
mahmudov-gallery
Фото © Mahmudov Gallery

Галерея объединяет художников, чьи работы возвращают телесность, эмоцию и искренность в мир, где всё чаще создают алгоритмы.

Современное искусство переживает новую точку бифуркации. После нескольких лет, когда арт-мир обсуждал NFT и нейросети, зритель снова ищет человека — его жест, дыхание, взгляд. Makhmudov Gallery формирует вокруг себя сообщество художников, которые работают не против технологий, а за живое присутствие в искусстве.

— Здесь важно не бороться с искусственным интеллектом, а вернуть искусству подлинность, — говорит основатель галереи Валерий Махмудов. — Мы видим, как публика устала от искусственно созданных образов и ищет смысл, глубину, несовершенство. Эти качества невозможно сгенерировать.

В коллекции Makhmudov Gallery — художники, которые исследуют человеческое тело, природу, интуицию, материальность. Каждая выставка галереи строится как высказывание о человеке. Это галерея, где картины не «висят», а разговаривают — со зрителем, пространством и временем.

Недавно под нашим видео с ярмарки Cosmoscow кто-то написал:

«Всё это уже неактуально. Сейчас эпоха искусственного интеллекта».

И это очень симптоматично. Люди привыкают к скорости, к визуальному шуму, к эффекту «вау». Но искусство никогда не было про скорость. Оно — про присутствие. Про ту самую секунду, когда между художником и зрителем возникает живая энергия, а не сгенерированный отклик нейросети.

«Нейросети научились имитировать стиль, но не способны чувствовать. А искусство — это прежде всего чувство», — отмечает Махмудов.

Тренд на human art становится естественной реакцией на переизбыток визуального контента. После бума нейросетей 2023–2024 годов ведущие арт-ярмарки мира, включая Art Basel и Frieze, вновь делают акцент на авторском жесте и материальности.
Makhmudov Gallery следует этому направлению, объединяя российских художников, близких по философии, и представила их работы на Cosmoscow 2025.

Так галерея выстраивает собственную культурную миссию — сохранять человеческое в искусстве, не отрицая технологический прогресс, но противопоставляя ему личность, взгляд и живую руку художника.

Предыдущая статья
Начались съемки комедийного детектива «Туман» с Михаилом Пореченковым
Следующая статья
Артём Абашев и Диляра Идрисова выступят на Международном фестивале вокальной музыки «Опера Априори»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru