Makhmudov Gallery: cовременное искусство переживает новую точку бифуркации

Галерея объединяет художников, чьи работы возвращают телесность, эмоцию и искренность в мир, где всё чаще создают алгоритмы.

Современное искусство переживает новую точку бифуркации. После нескольких лет, когда арт-мир обсуждал NFT и нейросети, зритель снова ищет человека — его жест, дыхание, взгляд. Makhmudov Gallery формирует вокруг себя сообщество художников, которые работают не против технологий, а за живое присутствие в искусстве.

— Здесь важно не бороться с искусственным интеллектом, а вернуть искусству подлинность, — говорит основатель галереи Валерий Махмудов. — Мы видим, как публика устала от искусственно созданных образов и ищет смысл, глубину, несовершенство. Эти качества невозможно сгенерировать.

В коллекции Makhmudov Gallery — художники, которые исследуют человеческое тело, природу, интуицию, материальность. Каждая выставка галереи строится как высказывание о человеке. Это галерея, где картины не «висят», а разговаривают — со зрителем, пространством и временем.

Недавно под нашим видео с ярмарки Cosmoscow кто-то написал:

«Всё это уже неактуально. Сейчас эпоха искусственного интеллекта».

И это очень симптоматично. Люди привыкают к скорости, к визуальному шуму, к эффекту «вау». Но искусство никогда не было про скорость. Оно — про присутствие. Про ту самую секунду, когда между художником и зрителем возникает живая энергия, а не сгенерированный отклик нейросети.

«Нейросети научились имитировать стиль, но не способны чувствовать. А искусство — это прежде всего чувство», — отмечает Махмудов.

Тренд на human art становится естественной реакцией на переизбыток визуального контента. После бума нейросетей 2023–2024 годов ведущие арт-ярмарки мира, включая Art Basel и Frieze, вновь делают акцент на авторском жесте и материальности.

Makhmudov Gallery следует этому направлению, объединяя российских художников, близких по философии, и представила их работы на Cosmoscow 2025.

Так галерея выстраивает собственную культурную миссию — сохранять человеческое в искусстве, не отрицая технологический прогресс, но противопоставляя ему личность, взгляд и живую руку художника.