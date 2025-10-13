Артём Абашев и Диляра Идрисова выступят на Международном фестивале вокальной музыки «Опера Априори»

В Соборной палате состоится второй концерт XI Международного фестиваля вокальной музыки «Опера Априори». Будет представлена программа «Ориенталии» с участием солистки Башкирского и Нижегородского государственных театров оперы и балета, народной артистки Республики Башкортостан Диляры Идрисовой и Московского камерного оркестра Musica Viva с Артёмом Абашевым за дирижёрским пультом.

В концерте прозвучат арии и увертюры на восточные темы из оратории «Соломон» и опер «Пор, царь Индийский» и «Тамерлан» Георга Фридриха Генделя, «Баязет» Антонио Вивальди, «Клеофида» Иоганна Адольфа Хассе, «Александр в Индии» Леонардо Винчи, «Семирамида» Джоаккино Россини, «Семирамида разоблачённая» Николы Порпоры и Кристофа Виллибальда Глюка, «Митридат, царь Понтийский» Вольфганга Амадея Моцарта и его же большая концертная ария «Ах, если на небе есть добрые звёзды» – 5 сцена II акта драмы Пьетро Метастазио «Китайский герой». Половина произведений программы, несмотря на свою 300-летнюю историю, будет исполнена в России впервые.

На фестивале «Опера Априори» Диляра Идрисова выступала неоднократно, дав на нём свой первый в творческой жизни сольный концерт с программой «Только Гендель» в 2019 году. На открытии XI фестиваля в сентябре в её исполнении с Асей Гречищевой (теорба) и Рустом Позюмским (виола да гамба) состоялась российская премьера кантаты «Ариадна» практически неизвестного у нас неаполитанского композитора XVIII века Франческо Манчини.

Мастера московских компаний «Императорский портной» под управлением Сэмми Котвани и Модного дома LyapinaK под руководством Катерины Ляпиной нарядят певицу в царицу – ассирийскую Семирамиду и индийскую Клеофиду, чтобы героини опер «самовыражались» не только через уникальный голос Диляры, но и через навеянный мифами и легендами образ.

Артём Абашев впервые сотрудничал с агентством Apriori Arts в декабре 2024 года в совместном проекте фестиваля «Опера Априори» и Санкт-Петербургской государственной филармонии: под его руководством состоялось концертное исполнение монооперы Франсиса Пуленка «Человеческий голос» с Надеждой Павловой и Академическим симфоническим оркестром филармонии.