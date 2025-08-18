Мами Гоцо (Мадагаскар) войдёт в Международное профессиональное жюри конкурса «Интервидение»

Мами Гоцо (настоящее имя – Мами Равелонандро) является знаковой фигурой малагасийской сцены. В музыкальной среде его часто называют послом южно-малагасийской культуры и одним из столпов популярной музыки острова.

Любопытно, что Мами Гоцо появился на свет 31 декабря: ему как будто было суждено открыть новую музыкальную эпоху. Музыкант родился на юге Мадагаскара – на земле, которая считается исторической колыбелью энергичного и популярного музыкального стиля цапики. Этот жанр появился в 1970-х годах как сплав южноафриканской поп-музыки и местных малагасийских традиций. Мами Гоцо – один из пионеров и наиболее влиятельных представителей этого жанра.

Многие музыковеды считают Мами Гоцо лучшим музыкантом-цапиком в мире, а его самобытный стиль, который часто называют «диско-цапики», покоряет ценителей и выходит за общепринятые стилистические рамки. На сцене певец – сгусток энергии, идеального чувства ритма и обаяния.

Прежде чем стать живой легендой цапики, Мами Гоцо успел проявить себя как диджей и танцор. Настоящим поворотным моментом в карьере талантливого музыканта стал выход его первого альбома под названием Na Volamena na Saphira. Этот проект представляет собой смелую смесь традиционной цапики, рэпа и других современных звуков. Его выход принёс автору феноменальный успех: без единого музыкального видео альбом покорил весь Мадагаскар и три года подряд становился самым продаваемым в студии MARS production.

Зрители очень полюбили силу глубоких текстов Мами Гоцо, его запоминающиеся мелодии и сценическую харизму артиста. Он стал настоящей национальной звездой. Певец с гордостью представляет музыкальную культуру юга Мадагаскара во время гастролей по стране и на крупнейших международных сценах. За уникальный стиль и способность «наэлектризовывать» публику на футбольных стадионах и в концертных залах поклонники окрестили Мами Гоцо «Мастером атмосферы».

Мами Гоцо много сотрудничает с другими артистами, а основанная им за границей группа La Banda Gotso уже выпустила два альбома.

Однако признание получила не только невероятная энергия певца. Мами Гоцо также признан одним из лучших авторов песен Мадагаскара, обладающим талантом создавать песни, которые понятны широкой аудитории и одновременно весьма незаурядны в техническом плане.