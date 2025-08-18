Победителями очного этапа Всероссийского урбанистического Хакатона «Города» в Шадринске стали две команды

Сразу две архитектурные концепции преобразования ключевых городских пространств Шадринска стали лучшими по результатам очного этапа Всероссийского урбанистического Хакатона «Города». Команды-победители набрали равное количество баллов по итогам голосования экспертного жюри.

Первое место разделили концепции «Роща» и «Necropolis». Одна из них предполагает преобразование Хлебной улицы Шадринска в центральный городской пешеходный маршрут «Роща» с зонами отдыха и спорта, детской площадкой, павильоном для кафе-пряничной, туристического информационного центра и библиотеки. Вторая – комплексное благоустройство философского парка-музея «Necropolis», архитектурно вписанного в ткань города. Третья команда представила проект реконструкции улицы Февральской под названием «По тропе легенд»: авторы предложили объединить три территории в единую рекреационную систему при помощи озеленения и элементов культурной идентичности города.

В состав экспертного жюри вошли Андрей Алексеев, заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора Курганской области; Даниил Вольман, заместитель начальника управления строительства – начальник отдела архитектуры и градостроительства департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области; Антон Мокан, глава Шадринска; Екатерина Витюк, кандидат архитектуры, член союза архитекторов России, Советник Российской академии архитектуры и строительных наук, член Гильдии профессионалов ландшафтной индустрии, директор «Паркъ.рф»; а также Светлана Углова, тактический урбанист, заместитель директора Шадринского политехнического колледжа.

Вице-губернатор Андрей Алексеев подчеркнул, что победа сразу двух команд – показатель высокого уровня представленных конкурсантами проектов.

«История с некрополем крайне непростая, потому что место специфическое. История с Хлебной площадью тоже насыщенная, интересная, проект раскрывает город с разных сторон. Результаты всего за четыре дня работы говорят о вас, как о профессионалах, пусть и начинающих. Уверен, что у вас и дальше все будет получаться», – обратился к участникам хакатона Андрей Алексеев, добавив, что предложенные проекты будут взяты на вооружение при благоустройстве Шадринска, Кургана и других городов региона.

Каждая из конкурсных концепций представляет собой грамотное решение проблематики городского развития, подчеркнул глава Шадринска Антон Мокан.

«С вашей помощью мы будем двигаться в этом направлении, чтобы Шадринск становился лучше и благоустроеннее», – сказал Антон Мокан, поблагодарив ребят за проделанную работу.

Разработку архитектурных концепций курировали опытные профессионалы из ведущих архитектурных бюро страны: Екатерина Зырина, соосновательница бюро BLOK, Варвара Авраменко, ведущий архитектор бюро BLOK, Дмитрий Мустафин, руководитель бюро PLAY, а также контент-куратор хакатона Анастасия Успенская и архитектор Ляйсан Гимранова. Кураторы отметили значимость командной работы над проектами и поддержку местного сообщества.

«Очные этапы хакатона показывают, насколько востребованы его образовательная составляющая для молодых архитекторов и урбанистов, и его значение для развития и преобразования городов нашей страны. На хакатоне рождаются уникальные идеи, которые вдохновляют и управленцев, и местных жителей», – отметил Михаил Астанин, руководитель Всероссийского урбанистического Хакатона «Города».

В 2025 году Всероссийский урбанистический Хакатон «Города» проводится в седьмой раз. На участие в новом сезоне крупнейшего конкурса для молодых архитекторов и урбанистов поступило рекордное число заявок – свыше 400 из 52 регионов России. Впервые в этом году поступили заявки от иностранных участников, в частности, из Израиля. Большое количество заявок поступило от молодых преподавателей университетов и ученых.

Расширился в этом году и спектр специальностей участников. В новом сезоне хакатона активно проявляют себя не только молодые архитекторы и урбанисты от 18 до 35 лет, но специалисты смежных областей: графические и ландшафтные дизайнеры, инженеры, экологи, ботаники, профессионалы в сфере гастрономии и гостиничного дела, экономисты, реставраторы, продюсеры.

Проект команды-победителя получит шанс быть реализованным при поддержке региональных и федеральных органов власти.

Экспертами и модераторами конкурса стали 28 мастеров своего дела из ведущих архитектурных бюро страны: АПРЕЛЬ; IND; BLOK; PLAY; УРБАН ПЛАННЕРС; NOWADAYS office; RTB; CM International; Студия 44; Платформа Урбан-база; Трест КПЛ; CHISTORY; АРХОФИС. Хакатон «Города» – крупнейший конкурс для молодых специалистов по созданию архитектурных концепций городских пространств и объектов, созданию комфортной городской среды, в том числе в малых городах и исторических поселениях. Проект реализуется АНО «Креативная экономика» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

За шесть лет в проекте приняли участие более 1000 молодых архитекторов и урбанистов. География урбанистического хакатона охватывает свыше 20 регионов: от Калининградской области до Приморского края. Команды финалистов при поддержке экспертов подготовили более 50 архитектурных концепций.

Проект реализуется при экспертной поддержке Союза архитекторов России, Всемирной ассоциации студентов и выпускников архитектурных школ WASA.community, ведущих архитектурных бюро страны.

Соорганизаторами Хакатона «Города» в этом году выступают Правительство Ивановской области, Центр территориального развития Ивановской области, «Стартап по созданию городов 2.0», Правительство Курганской области, администрация города Шадринска, Благотворительный фонд «Татнефть».