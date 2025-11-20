«Маша и Медведи»: вышел фрагмент комедийной сказки с Виталией Корниенко

Кинокомпания «Наше кино» при поддержке онлайн-кинотеатра Иви представила эксклюзивный фрагмент комедийной сказки для всей семьи «Маша и Медведи». Вместе с главной героиней применяем дедукцию и исследуем домик Трех медведей, которые станут главными помощниками Маши в борьбе с коварной Кикиморой. Насладиться увлекательными приключениями и разгадать хитроумные загадки сказочных персонажей можно во всех кинотеатрах страны уже сегодня!

«Маша и Медведи» – это история о семье, дружбе, преданности и любви. Фильм создан по мотивам одного из самых известных рассказов Л.Н. Толстого «Три медведя», но совмещает в себе сюжеты и других популярных русских народных сказок.

Главную роль в фильме исполнила Виталия Корниенко (франшиза «Лед», сериалы «Папины дочки. Новые» и «Тетя Марта»). Свои голоса медвежьей троице подарили актер озвучивания и дубляжа Диомид Виноградов, актер и юморист Роман Постовалов и певец и видеоблогер Егор Шип. В озвучивании также принял участие спортивный и политический деятель — Николай Валуев, его голосом говорит сказочный Великан.

В фильме также приняли участие Людмила Артемьева, Зоя Бербер, Снежана Самохина, Михаил Орлов, Артем Гайдуков, Мирон Проворов, Александр Жуков, Павел Подкользин и другие.

Режиссером фильма выступила Антонина Руже. Автором сценария и продюсером семейной сказки стал Василий Ровенский («Коты Эрмитажа», «Царевна-лягушка»). Генеральный продюсер картины – Максим Рогальский («Летучий корабль»).

Фото: пресс-служба Иви