Прорыв ГАЛЕИ: трек певицы попал в программу AI Journey 2025 и был услышан Владимиром Путиным

Фото предоставлено PR-сопровождением

Во время конференции AI Journey 2025 сегодня произошло по-настоящему неожиданное событие для молодой артистки ГАЛЕЯ. Во время демонстрации робототехники — прямо в тот момент, когда Владимир Путин наблюдал показ — один из роботов был продемонстрирован под трек «Солнце встало высоко», авторами которого стали Полынь Folk, ГАЛЕЯ, Тульская и Baltin.

По сути, Путин услышал трек ГАЛЕИ лично, в зале, где проходила презентация. Для начинающей артистки это стало настоящим чудом и мощным информационным поводом.

«Когда мне прислали видео, я не поверила. Это невероятно — знать, что моя музыка звучала в такой момент», — рассказала ГАЛЕЯ.

Сейчас трек «Солнце встало высоко» стремительно набирает интерес в соцсетях, а появление композиции на международной конференции по ИИ в присутствии первого лица страны уже называют самым неожиданным медийным моментом недели.

ГАЛЕЯ — артист, автор-исполнитель которая сочетает в себе элементы поп-музыки и фолка, создавая уникальный звук, отражающий богатство и разнообразие народной культуры.

