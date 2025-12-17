Масштабная музейная ретроспективная выставка Ростана Тавасиева открылась в Москве

Московский музей современного искусства совместно с SISTEMA GALLERY открыли первую масштабную музейную ретроспективу Ростана Тавасиева, одного из самых ярких и самобытных российских художников своего поколения — живописца, графика и скульптора, автора объектов и инсталляций, а также исследовательских проектов на стыке искусства и науки. Генеральным партнером выставки выступили Т-Инвестиции.

Гостей встречали директор ММОМА Василий Церетели и руководитель SISTEMA GALLERY Анастасия Волкова.

Первыми выставку увидели: Ольга Свиблова, Ирина Йовович, Ирина Чайковская, Влад Лисовец, Евгения Васильева, Пьер и Аннушка Броше, Павел Камин, Виктория Лазарева и многие другие гости.

Выставка «Зайлярис» демонстрирует работы Тавасиева за более чем двадцатилетний период творчества из мастерской художника, частных коллекций и собрания MMOMA. Показаны знаковые для него произведения с использованием цветного искусственного меха и мягких игрушек, включая большой цикл картин в авторской технике «бегемотописи» (2010-2025). Их дополняют проекты, вдохновленные давним интересом художника к теме космоса и научной фантастике: от ранних ассамбляжей с образами звёздного неба («Милки Вей», 2009) и мультсериала «Капля креацина» (2017) до новейших живописных, скульптурных и графических серий, посвященных искусству в космическом пространстве (2020-2025). Некоторые работы будут созданы специально для выставки или показаны в обновленных версиях.

Экспозиция развернулась в просторных залах MMOMA на Гоголевском бульваре, обнаруживая постоянные переклички и пересечения между, казалось бы, полярными уровнями реальности, которые определяют метод художника — несерьезным, инфантильным, игрушечным и философским, извечным, космическим. Отдельные работы и целые инсталляции в самых разных техниках выстроены не хронологически, но в согласии с общей драматургической логикой, как связанные друг с другом мизансцены. Они формируют прихотливый маршрут, обыгрывающий зеркально разветвленную планировку анфилад музейного дома — с эффектами дежавю и двойным, закольцованным финалом.

Героями этих мизансцен, своеобразных миров в художественной мультивселенной, стали милые плюшевые зверьки — меховое воинство Тавасиева во главе с зайцем, протагонистом выставки и альтер эго автора. С ними, как с переходными объектами-проводниками, легко, в игровом ключе может соотнести себя каждый зритель. Они являются управляемыми марионетками, подчинёнными своему создателю, и одновременно наделены индивидуальной агентностью, способностью не только к действию, но и к самостоятельному творчеству.

В поиске источника креативности, словно устремляясь душой к непознанному, трансцендентному, эти «няшные» существа совершат одиссею в глубины бесконечного космоса — в царство комет, туманностей, астероидов и чёрных дыр. Они переживают череду неожиданных пластических (и экзистенциальных) трансформаций, чтобы иносказательно, подобно персонажам древних мифов и басен, свидетельствовать о предельных вопросах, загадках и тайнах человеческого бытия.

Новая картина художника

В рамках партнерства с Т-Инвестициями Ростан Тавасиев создал эксклюзивную работу «Цифровая Финансовая Капибара», героем которой стал маскот Т-Банка. В своей работе художник переосмысливает образ капибары как мягкого проводника в мир сложных финансовых процессов: одетая в яркую рубашку, она предстает персонажем, открытым исследованию мира и движению вверх. Последовательность и сосредоточенность капибары становятся метафорой устойчивого роста, а её врождённые любопытство и оптимизм придают образу внутреннее сияние.

Специально к открытию выставки в приложении Т-Инвестиций появились арт-токены — цифровые финансовые активы, позволяющие проинвестировать в одну из картин Ростана Тавасиева.

О художнике

Ростан Тавасиев родился в 1976 году в Москве. Окончил Профессиональный лицей декоративно-прикладного искусства № 332 им. Карла Фаберже по специальности «Ювелир широкого профиля» (1998). Получил образование в Московском государственном художественно-промышленном университете им. С.Г. Строганова на кафедре графического дизайна (2000-2005). Учился в Институте проблем современного искусства (2002).

Входил в шорт-лист Государственной премии в области современного искусства «Инновация» в номинации «Произведение визуального искусства» (2006, 2013, Москва). Персональная выставка «Стена» прошла в Государственной Третьяковской галерее (2006), а выставка «Всё сложно» — в Мультимедиа Арт Музее (2013). Работы художника находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Мультимедиа Арт Музея, Фонда культуры «ЕКАТЕРИНА» в Москве, Центра Жоржа Помпиду в Париже, а также в частных собраниях Великобритании, Испании, Италии, Франции, США и других стран.