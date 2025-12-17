Совпадение книжных интересов усиливает романтическое влечение

Книжный сервис Литрес и приложение для знакомств Twinby провели исследование и выяснили, повлияли ли книги на представления россиян о «базовом минимуме» и «роскошном максимуме» в отношениях и может ли хороший литературный вкус усилить симпатию респондентов к партнёру. Представление 65% женщин и 45% мужчин об идеальных отношениях сформировалось под влиянием литературы, а около 60% россиян обоих полов убеждены, что избирательность второй половинки в книгах способствует возникновению романтических чувств.

Книжный сервис Литрес и приложение для знакомств Twinby провели исследование о влиянии литературы на представление пользователей о «базовом минимуме» и «роскошном максимуме» в отношениях. Результаты показали, что требования большинства россиянок (65%) к партнёру действительно сформировались под воздействием книг. В рейтинг проявлений любви, которые опрошенные стали считать «базовым минимумом», вошла честность в общении (62%), проявление заботы в мелочах (61%) и бережное отношение к уязвимости и доверию партнёра, стремление не ранить (60%). При этом некоторые поступки, о которых мы читаем на страницах книг, по-прежнему остаются для россиянок «роскошным максимумом». Например, способность совершить жертвенный поступок во имя любви (51%), организация впечатляющих свиданий (48%) и способность поэтично говорить о своих чувствах (37%). В основном на представления россиянок повлияла классическая литература — 52% опрошенных женщин назвали её любимым жанром.

Мужчины оказались менее впечатлительными: из них только 45% ощутили влияние литературы на свои представления о «базовом минимуме» и «роскошном максимуме» в отношениях. Для 55% из тех, кто ответил утвердительно, «базовым минимумом» стала способность идти на компромисс. Ещё два «базовых» проявления любви совпали с выбором женщин — это честность в общении (50%) и бережное отношение к уязвимости и доверию партнёра (57%). «Роскошным максимумом» для мужчин тоже остаётся способность совершить жертвенный поступок во имя любви (44%), а также безусловная вера в мечты партнера, поддержка его амбиций (30%) и принятие человека целиком, со всем «багажом» и прошлым (29%). На мнение респондентов больше всего повлияла фантастика как жанр, который чаще всего называют любимым (45%).

Россияне сошлись во мнении, что литературные предпочтения партнёра могут усилить романтические чувства или, наоборот, оттолкнуть — так ответили около 60% опрошенных обоих полов. В выборе конкретной книги, способной пробудить интерес к человеку, респонденты также оказались единодушны. Рейтинг произведений возглавил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — за него проголосовали 30% мужчин и 38% женщин. На втором и третьем месте у мужской половины опрошенных — «1984» Джорджа Оруэлла (29%) и «Властелин колец» Джона Толкина (27%), а у женщин — «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери (31%) и серия книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг (26%). При этом для большинства респондентов идеальный литературный вкус партнера, совпадающий с их собственным, остается «роскошным максимумом». Так ответили 68% мужчин и 65% женщин.

Россияне также назвали литературные жанры, с поклонниками которых они никогда бы не стали строить отношения. В лидерах — эзотерика, за которую проголосовали 67% мужчин и 41% женщин. На третьем месте у мужчин и на втором у женщин — манга и комиксы (30% и 36% соответственно). Однако у многих опрошенных, в особенности мужчин, в целом нет такого жанра, симпатия партнера к которому поставила бы крест на отношениях. Так ответили 51% мужской аудитории и 21% — женской.