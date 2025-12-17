В Музее Мирового океана прошла церемония гашения почтовой карточки с оригинальной маркой, посвящённой 100-летию ученого-океанолога Олега Мамаева

16 декабря в почтовое обращение вышла почтовая карточка, посвящённая 100-летию со дня рождения Олега Ивановича Мамаева. Церемония специального гашения прошла в Музее Мирового океана, по инициативе которого и была выпущена карточка и планах продолжить работу по популяризации географии в том числе таким путём.

Первыми оттиск штемпеля на марку поставили Президент и создатель ФГБУК «Музей-заповедник «Музей Мирового океана»» Светлана Сивкова и начальник Калининградского почтамта Инесса Панкстьянова.

Мероприятие прошло на борту научно-исследовательского судна «Витязь», в пространстве выставочного проекта «Мамаев атлантический».

На почтовой карточке с оригинальной маркой изображён портрет Олега Ивановича Мамаева. Дополнительно к выпуску почтовой карточки изготовлены штемпели специального гашения для Москвы и Калининграда.

«Выпуск уникальных почтовых карточек, посвященных выдающимся ученым, – это важный шаг в популяризации их вклада в науку. Благодаря новым маркам и конвертам имена великих исследователей станут известны еще большему числу людей как в России, так и за ее пределами», – отметила Светлана Сивкова, президент Музея Мирового океана и председатель Калининградского отделения Русского географического общества.

«Самые значимые события в истории нашей страны находят отражение в продукции, которую Почта традиционно выпускает к знаменательным датам. Символично, что почтовую карточку, посвящённую великому ученому-океанологу мы сегодня гасим в Музее Мирового океана», – отметил директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Александр Вакуленко.

Фото: пресс-служба Музея Мирового океана