«Мастер и Маргарита», «Чебурашка» и «Слово пацана» – лучшие отечественные экранизации

Ко Дню российского кино книжный сервис Литрес, телекоммуникационная компания «Ростелеком» и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование, чтобы выяснить, какую экранизацию, вышедшую за последние несколько лет, пользователи считают наиболее удачной, а какую из грядущих ждут сильнее всего. Наибольшее впечатление на респондентов произвел фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» (26%) по роману Михаила Булгакова, а самой многообещающей экранизацией они назвали готовящийся сериал Дмитрия Тюрина «Трудно быть богом» (26%) по одноимённой повести Бориса и Аркадия Стругацких.

27 августа отмечается День российского кино. Специально к этой дате книжный сервис Литрес, телекоммуникационная компания «Ростелеком» и рекомендательный сервис LiveLib опросили пользователей, чтобы выяснить их кинопредпочтения среди российских экранизаций, вышедших в 2020–2025 гг. Самой удачной респонденты назвали фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» (26%) по роману Михаила Булгакова с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях. На второй строчке расположилась семейная кинокартина Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» (17%) с Сергеем Гармашем и Полиной Максимовой. В основе фильма — цикл детской прозы Эдуарда Успенского о крокодиле Гене и Чебурашке. На третьем месте — сериал, погружающий в атмосферу криминальной России 90-х, — «Слово пацана. Кровь на асфальте» (16%) Жоры Крыжовникова по книге Роберта Гараева.

Из киноадаптаций литературы, которые выйдут на экраны в ближайшие три года, самыми ожидаемыми пользователи назвали экранизации произведений Аркадия и Бориса Стругацких — сериал Дмитрия Тюрина «Трудно быть богом» (26%) и фильм Александра Домогарова — младшего «Отель “У погибшего альпиниста”» (22%) по одноимённым повестям писателей. В актёрский состав работы Тюрина вошли Фёдор Бондарчук, Сергей Безруков, Никита Кологривый. В фильме Домогарова снимутся Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова, Сергей Маковецкий. Третье место в рейтинге заняла картина братьев Андреасян «Вовка в Тридевятом царстве» (19%) по рассказу Вадима Коростылёва. Актёрский состав пока неизвестен.

«Экранизации сегодня — это отличный способ масштабировать аудиторию книги, привлечь к ней внимание и оживить в зрительско-читательской памяти. Для того чтобы она удалась, нужно несколько составляющих: отличная режиссура, сильный сценарий, в основу которого положен культовый текст, а также известные и талантливые актёры. Всё это присутствует в вошедшем в наш топ фильме Михаила Локшина по одному из наиболее популярных романов XX века — “Мастер и Маргарита”. Дорогостоящая и зрелищная экранизация с актёрами первого эшелона сразу полюбилась зрителям.А среди самых ожидаемых киноадаптаций мы видим фильмы по легендарным братьям Стругацким — невероятное количество их почитателей несомненно пойдёт в кино, как только экранизации появятся в прокате, ведь это прекрасная возможность погрузиться в атмосферу книги, переосмысленную режиссёрами», — комментирует результаты исследования шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

Респондентам также было предложено выбрать, экранизацию какого произведения, пока лишённого киноадаптации, они больше всего ждут. Лидером стал роман Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (24%), который сам автор считал совершенно неэкранизируемым. На второй строчке расположилось «сентиментальное путешествие» Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» (17%), на третьей — фантасмагорический роман Мариам Петросян «Дом, в котором…» (16%) о замкнутом мире интерната для детей с ограниченными возможностями, в котором действуют совершенно свои законы.

«Экранизации не только позволяют новым поколениям открывать для себя великие литературные произведения, но и способствуют сохранению наследия авторов. Это подтверждает высокий спрос как на просмотр соответствующих кинофильмов на видеосервисе Wink.ru, так и на чтение оригинальных литературных источников в нашем сервисе “Ростелеком Книги”. Опрос подтвердил, что современная аудитория ценит экранизации как культовых произведений, так и менее известных книг, таких как ставший хитом сериал “Слово пацана. Кровь на асфальте”. Мы также видим растущий интерес к экранизациям российской и мировой литературной классики. Недаром герой Булгакова говорил: “Достоевский бессмертен”. Примечательно, что зрители воспринимают экранизации как самостоятельные произведения искусства, не сравнивая их с первоисточниками», — отметил директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома» Александр Ряховский.

Несмотря на растущую популярность экранизаций, многие пользователи (45%) предпочитают сначала знакомиться с литературным произведением, а затем — с его киноверсией. Для практически такого же числа опрошенных не имеет значения, в каком порядке читать книгу и смотреть фильм (44%), а 10% респондентов любят начинать с просмотра экранизации, которая может пробудить интерес к литературной основе. Сравнивая художественную ценность книги и фильма, 40% пользователей не стремятся делать выбор, поскольку это совершенно разные виды искусства. 38% респондентов отмечают, что оригинальный текст часто производит на них большее впечатление, а 22% опрошенных — на стороне превосходства экранизаций.