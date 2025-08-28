«Без этого я не чувствую, что жива»: Roshina рассказала о своей новой песни «Она любила его»

Совсем недавно группа Roshina представила новую песню «Она любила его», которая уже попала в десятки плейлистов на различных музыкальных стрингах. В интервью мы поговорили с автором и исполнителем Натальей Рощиной о новой главе в ее творчестве, свежем треке «Она любила его», а также о планах на будущее артистки.

– Наталья, расскажите, как появилась идея создать песню «Она любила его»? Что вдохновило вас на этот трек?

– Это история, основанная на реальных событиях, которую я наблюдала со стороны. Наверное, мы все видели в своем окружении подобные истории. В России очень много женщин с большим сердцем, умеющих любить, прощать и ждать, несмотря ни на что. Мы, женщины, склонны наделять объект своей любви качествами, которыми он не обладает — этакий рыцарь на белом коне или мерседесе.

Когда-то мне казалось, что такая любовь и есть настоящая, и она обязательно должна всё победить. Но в жизни так случается не всегда. Могут даже дети родиться, но если мужчина изначально не любил, это его все равно не удержит.

– В чем заключается основная история или посыл этой песни? Какие чувства вы хотели передать слушателям?

– Вот именно такие чувства: любви, всепоглощающей и всепрощающей, когда все готов отдать и даже свою жизнь. Сейчас говорят, невзаимная любовь — это не любовь, а болезнь. Полагаю, мы все ею болели. И я не исключение.

– В чем особенность этого трека по сравнению с вашими предыдущими работами?

– В динамике трека, драматургии от начала трека к кульминации и эпилогу. Средства выразительности все те же — мои любимые струнные. На скрипке — Анастасия Сухих, на виолончели — Ирина Тимошевская, и несравненные фортепианные пассажи Ольги Гавриловой.

– Расскажите о процессе создания музыки и текста — кто участвовал в работе, как проходила запись?

– Первым делом мы пишем в студии наш квартет (я, виолончель, скрипка и фортепиано), а потом ищем, как это можно усилить. Много талантливых и выдающихся людей и музыкантов поучаствовало в записи.

– Что для вас лично означает эта песня? Есть ли у нее особое место в вашем творчестве?

– Для автора все его песни дороги, но последняя работа — всегда самая особенная. По мере взросления и движения по жизни для меня самым болезненным является процесс постепенного расставания с иллюзиями: мир не такой, как в сказках рассказывали в детстве, не у всего в жизни случается счастливый конец, не все мечты сбываются. Возможно, эта песня поможет кому-то пережить трудные моменты в жизни и идти дальше.

– Ваши прошлые песни — «Холодно», «По кругу» — тоже рассказывали о сложной стороне любви. Можно ли сказать, что для вас это ведущая тема творчества?

– Об этом у меня много, да. Да и не только у меня — 90% и поп, и рок, и инди песен об этом. Такова природа человеческой души. Песни помогают пережить боль, отгоревать, отпустить и идти дальше.

– Как вы считаете, какую роль в вашей жизни играет музыка и творчество в целом?

– Без этого я не чувствую, что жива.