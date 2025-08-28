Индия (Шимла): в Национальной Академии Искусств открылась международная выставка

В Национальной Академии Искусств г. Шимла (Индия, Lalit Kala Akademy) открылась международная выставка «Свобода». Организатор мероприятия — Санкха Субхра Дей Бисвас, основатель платформы Tobuovimaan, объединяющей мир через искусство. Поддержку проекта осуществляет куратор и создатель общероссийского сообщества художников EsArtSociety — Екатерина Самитина. В экспозицию вошли 37 авторов из различных регионов России. Выставка представляет собой значимый шаг в развитии межкультурной коммуникации в сфере искусства, подчеркивая обмен культурным кодом и современное видение искусства — вне политики, религии и национальности.

Миссия руководителей сообществ способствовать межкультурному диалогу через искусство, ремесла и фотографию, демонстрируя разнообразие мировых культур и сохраняя культурное наследие через художественные практики.

Выставочная концепция проекта «Свобода» рассматривает тему свободы во всех её измерениях — личном, общественном, культурном и политическом — и ставит перед собой задачу переосмыслить свободу как процесс взаимодействия человека с окружающим миром. В экспозицию вошли работы, питающиеся документальной логикой, художественной интерпретацией и ремесленными традициями, создавая пространство для диалога между зрителем и объектами искусства.

Выставка демонстрирует важность межкультурного диалога в современном искусстве. Подчеркивается роль искусства как универсального языка, выходящего за рамки происходящего в мире.

Проект призван расширить возможности взаимопонимания через обмен культурными кодами и взглядами на современное искусство.

Tobuovimaan и EsArtSociety благодарят участников за вклад в развитие межкультурного диалога и приглашают публику посетить выставку «Свобода» для знакомства с многообразием мировых художественных практик.

Фото: предоставлены куратором выставки Е. Самитиной