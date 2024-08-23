Мауро Тромбетта – итальянец, безгранично влюбленный в Россию!

Маэстро Мауро Тромбетта, на фото слева

В Москве в рамках международного проекта «Оперный диалог Россия-Италия. Содружество великих культур» в Чеховском Культурном центре и в Московском музее С.В. Рахманинова состоятся мастер-классы, творческие встречи и концерт с участием итальянского баритона, артистического директора театра в Вербании, вокального педагога Мауро Тромбетта. В эти дни Дом Рахманинова распахнет свои двери для финального концерта «Её величество – итальянская опера. И в шутку и всерьёз», где примут участие Мауро Тромбетта, Ирина Волкова (меццо-сопрано) и молодые голоса России, участники мастер-классов.

В преддверии приезда Мауро Тромбетта в Россию удалось встретиться с маэстро в его родном городе в Новаре и после репетиций немного поговорили о предстоящей его поездке и о наших совместных российско-итальянских проектах. Несмотря на период отпусков, маэстро Тромбетта застали за работой над оперой Дж. Верди «Бал-Маскарад», постановка которой планируется в предстоящем сезоне.

Мауро Тромбетта — удивительный человек, музыкант высочайшего класса и безумно влюбленный в Россию, в русскую культуру, в её великий русский народ. Вот уже на протяжении многих лет маэстро периодически приезжает в Россию. Мастер-классы, концерты с его участием и участием молодых российских солистов проходят в лучших залах Москвы и Санкт-Петербурга, в Белгороде, Волгограде, Ярославле, в Крыму. Мауро Тромбетта был одним из первых итальянских музыкантов, кто выступил с сольным концертом в Севастополе после возвращения Крыма в Россию. Сегодня Маэстро, несмотря на все трудности, активно занимается продвижением русской культуры в Италии, является артистическим директором и одним из организаторов Международного фестиваля русской музыки и литературы в Новаре. Активно поддерживает и принимает участие в работе жюри Международного конкурса юных вокалистов «Мелодия моей России», который проходит при поддержке Россотрудничества в Москве и в Генуе для российских соотечественников, проживающих сегодня на территории Италии.

– Маэстро, в сентябре планируется Ваш приезд в Москву, мастер-классы, концерт, встречи с молодыми российскими солистами, которые с нетерпением Вас ждут. Расскажите, как складывалось Ваше первое знакомство с Россией.

– Я с самого детства был влюблён в русскую культуру и еще мне всегда хотелось побывать в Севастополе, но первое моё знакомство с Россией началось с Волгограда, куда я приехал по культурному обмену в 1977 году с группой музыкантов из Турина.

В Волгоградской консерватории мы дали два концерта. Я тогда понял, что Россия — это моя любовь навсегда. Я благодарен судьбе за то, что она подарила мне тесную дружбу с такими великими мастерами как Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, Ирина Богачева и за возможность прикоснуться ближе к великой русской культуре. Несколько раз я приезжал в Москву в Центр Оперного пения с мастер-классами по приглашению Галины Павловны, работал в жюри на Международном конкурсе «Три века классического романса», которым руководила Ирина Богачева, проводил мастер-классы в Санкт-Петербурге.

– Изменилась Россия сильно с момента первого Вашего приезда?

– Россия стала еще красивее. Я безгранично влюблен в русскую землю и её народ.

– Совсем недавно в Италии завершился Международный конкурс молодых оперных певцов, где Вы являлись председателем жюри и на котором Вторую Премию получила наша российская оперная певица Дарья Вуйчик. Италия – это колыбель оперы и конечно, многие наши солисты хотят совершенствовать свое мастерство именно в Италии, с итальянскими педагогами, а победить на в конкурсе в Италии, думаю, мечтает каждый солист. Что Вы могли бы сказать о вокальном образовании сегодня в стране, где родилась опера, об уровне подготовки молодых солистов?

– В Италии есть знаменитые Академии для молодых солистов, такие как Академия при театра Ла Скала в Милане, Академия во Флоренции, куда очень тяжело попасть так как сильно ограничено количество студентов. Обучение проходит там на очень высоком уровне, дает крепкие результаты и открывает дорогу молодым музыкантам в большой оперный мир.

А вот с обучением в консерваториях в Италии все обстоит иначе. Обучение не всегда может пойти на пользу. Надо искать хорошего педагога, а это сделать сегодня даже в Италии непросто. Был период, когда стать преподавателем консерватории можно было только сделав достойную оперную карьеру и пройдя определенный конкурс. Сейчас все изменилось и, к сожалению, не в лучшую сторону.

Тем не менее, обучение в Италии считаю важным для оперного певца и в первую очередь для изучения итальянского языка, традиций исполнения. Большая часть мирового оперного репертуара на итальянском языке. Знание основ итальянской фонетики, правильного произношения — это своего рода фундамент, где уже заложены основы вокальной техники. Опера родилась в Италии и итальянский язык этому сильно способствовал.

– Вы длительное время были артистическим директоров крупнейших оперных театров в Италии. Это Римская опера, Оперный театр в Турине, Арена ди Верона. Оперное искусство — это самый сложный жанр, который требует предельной концентрации от солиста, дисциплины. Как и в любом театре, в опере всегда есть место курьезным моментам. Ответственность большая лежит на артистическом директоре, который приглашает артиста. Как Вы справлялись с внезапно возникающими ситуациями?

– Действительно, случается что-нибудь постоянно и приходилось в один момент находить быстрое решение, выходить из критических ситуаций. Таких случаев я могу рассказывать бесконечно. Вот, например, одна из ситуаций, что вспомнилась сразу. В театре в Турине «Тоска». В воскресенье в Италии могут идти спектакли в дневное время. Время открывать занавес, а мне сообщают, что до сих пор нет на месте исполнительницы Тоски. Я тогда только начинал работать артистическим директором, мне было лет тридцать. Я распорядился пока не начинать спектакль до выяснения обстоятельств, а внутри у меня происходило что-то ужасное. Не знаю даже зачем, видимо от шока, я вышел из театра и пошел вдоль прилегающей улицы, думая, что делать и смотрел по сторонам, наверно, в надежде где-то рядом за кофе увидеть Тоску. И я действительно её увидел, выходящей спокойно из магазина. Я подбегаю к ней и говорю, что у нас сегодня спектакль, а она смотрит на меня удивленно и отвечает: «Я знаю, сегодня вечером». Я ей в ответ: «Да не вечером, а сейчас». Теперь был шок у нее. Мы бегом помчались в театр. Она в гримерку, а я, наконец выдохнув, дал распоряжение начинать спектакль.

– Сегодня говорят, что опера — это скучно, неинтересно. Мы видим, как оперные театры становятся больше режиссерскими, где первоочередная задача – это удивить зрителя нестандартной постановкой. Правильно ли я думаю, что Италия, наверно единственная страна, которая остается консервативной и пытается сохранить традиции исполнения итальянской оперной музыки?

– В Италии хотят сохранять традиции исполнения, но, к сожалению, и у нас сейчас можно увидеть спектакли, которые доведены до абсурда. Мы хотим видеть нашу оперу так, как она была задумана автором и либреттистом. Знаете, что Верди никогда не позволял ни малейшего изменения в своих операх. Он обычно контролировал постановки и, когда мог, приезжал в театры смотреть. Если театр что-то менял без согласования с ним, театру выписывался штраф. Он говорил, что это его опера и она должна быть поставлена так, как он это видит.

Я думаю, если постановка оперы сильно отличается от замысла автора, переносится в другое время, место, делаются купюры, то мы не имеем права писать, что это опера Пуччини или Верди. В этом случае будет честней и правильней по отношению к авторам писать, что постановка такого режиссера по мотивам оперы Пуччини или Верди. Возьмем, например, оперу Пьетро Масканьи «Сельская честь», где действие происходит на Сицилии, в определенный исторический период времени, где есть свои традиции, костюмы и перенесем действие этой оперы в другую страну, в современные ситуации, это уже будет не опера Масканьи, а спектакль, поставленный по мотивам оперы Масканьи.

– Вы оказали огромную поддержку российско-итальянскому проекту и в Новаре был организован ежегодный фестиваль русской музыки и литературы, который с большими трудностями, но проходил даже в период пандемии. Как складывается ситуация сейчас? Возможно ли продолжение этого проекта?

– Я крайне возмущен ситуацией с русской культурой. Считаю, просто необходимым продолжать развивать фестиваль и делать все, чтобы русская музыка вновь зазвучала в Новаре и не только.

Беседовала с маэстро Мауро Тромбетта и подготовила и подготовила интервью российская оперная певица, автор международного проекта «Оперный диалог Россия-Италия» Ирина Волкова