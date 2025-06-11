Медиатехнолог Алла Володина присоединилась к «Русской Медиагруппе»

Алла Володина назначена на должность заместителя генерального директора по маркетингу и стратегическим коммуникациям «Русской Медиагруппы», в которую входят такие медиаактивы как «Русское Радио», радио Monte Carlo, DFM, MAXIMUM, «Хит FM», телеканал RU.TV, а также бизнес-направление по организации мероприятий. В РМГ Алла будет отвечать за создание и реализацию долгосрочной маркетинговой и PR стратегии холдинга, развитие внутренних и внешних коммуникаций, взаимодействие со СМИ, а также продвижение event-направления и привлечение партнеров.

У Аллы более пятнадцати лет опыта в PR, GR и маркетинге в российских и международных компаниях на руководящих позициях. Последние два года она занималась развитием регионального присутствия в АО «ДОМ.РФ», где отвечала за взаимодействие с региональными органами власти.

Ранее Алла занимала позиции PR-директора в таких компаниях как АНО «Диалог», Crocus Group и GL Financial Group, где занималась выводом на рынок новых брендов, запуском интегрированных инфокампаний и инфлюенс-маркетингом.