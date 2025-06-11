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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUМедиатехнолог Алла Володина присоединилась к «Русской Медиагруппе»

Медиатехнолог Алла Володина присоединилась к «Русской Медиагруппе»

editor
By editor
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алла володина
Фото © пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Алла Володина назначена на должность заместителя генерального директора по маркетингу и стратегическим коммуникациям «Русской Медиагруппы», в которую входят такие медиаактивы как «Русское Радио», радио Monte Carlo, DFM, MAXIMUM, «Хит FM», телеканал RU.TV, а также бизнес-направление по организации мероприятий. В РМГ Алла будет отвечать за создание и реализацию долгосрочной маркетинговой и PR стратегии холдинга, развитие внутренних и внешних коммуникаций, взаимодействие со СМИ, а также продвижение event-направления и привлечение партнеров.

У Аллы более пятнадцати лет опыта в PR, GR и маркетинге в российских и международных компаниях на руководящих позициях. Последние два года она занималась развитием регионального присутствия в АО «ДОМ.РФ», где отвечала за взаимодействие с региональными органами власти.

Ранее Алла занимала позиции PR-директора в таких компаниях как АНО «Диалог», Crocus Group и GL Financial Group, где занималась выводом на рынок новых брендов, запуском интегрированных инфокампаний и инфлюенс-маркетингом.

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