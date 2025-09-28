Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваМемориальный музей антияпонской войны китайского народа открыл выставку в Музее Победы

Мемориальный музей антияпонской войны китайского народа открыл выставку в Музее Победы

editor
By editor
71
война с японией
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

В Музее Победы прошла церемония открытия международной передвижной выставки «В борьбе за национальное освобождение и всеобщий мир». Проект подготовлен Мемориальным музеем антияпонской войны китайского народа (г. Пекин) и приурочен к 80-й годовщине со Дня победы над милитаристской Японией.

В церемонии открытия приняли участие директор Мемориального музея антияпонской войны китайского народа Луо Цунькан, советник-посланник Посольства КНР в Москве Чжао Вэй, посол по особым поручениям МИД России Александр Козлов, заместитель генерального директора Музея Победы Анна Каньшина, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков и другие почетные гости.

«Для нас огромная честь быть первыми в России, кто принимает этот знаковый проект в знаменательный год 80-летия Великой Победы. Представленная экспозиция – это не просто собрание архивных материалов, а живое свидетельство 14-летней борьбы китайского народа против агрессии и исторического подвига, который навсегда останется в памяти человечества. Этот фронт сыграл большую роль в общей антифашистской борьбе, и этот проект представляет собой дань уважения стойкости китайского народа. Мы признательны нашим уважаемым партнерам и друзьям из Пекина за доверие и совместную работу по сохранению исторического наследия», – сказала на торжественной церемонии открытия экспозиции заместитель генерального директора Музея Победы Анна Каньшина.

Выставочный проект направлен на увековечивание памяти о героической борьбе китайского народа на азиатском фронте Второй мировой войны, укрепление международного историко-культурного диалога и сотрудничества. В него вошло около 100 исторических фотографий, которые отражают 14-летнюю историю героического сопротивления китайского народа японской агрессии на азиатском фронте Второй мировой войны. На планшетах также можно увидеть десятки оцифрованных музейных реликвий. Экспозиция подчеркивает важную роль китайского фронта в общемасштабной антифашистской борьбе и вкладе Китая в победу союзников, завершившуюся безоговорочной капитуляцией Японии и окончанием Второй мировой войны. Материалы описаны на русском и китайском языках.

«Мемориальный музей антияпонской войны китайского народа и Музей Победы совместно проводят выставку «В борьбе за национальное освобождение и всеобщий мир». Эта выставка отражает борьбу китайского народа, подчеркивает роль коммунистической партии Китая, как основного стержня и неизгладимый исторический вклад Китая в качестве главного театра военных действий Второй мировой войны в Азии. Также на выставке представлена история совместных боевых действий, как сражались плечом к плечу и во взаимной поддержке народы Китая и России во времена Второй мировой», – сказал директор Мемориального музея антияпонской войны китайского народа Луо Цунькан.

В рамках мероприятия гости почтили подвиг героев и возложили цветы в Зале Памяти и Скорби музея. После открытия выставки в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы прошел бесплатный показ новой исторической драмы «Нанкинский фотограф» режиссёра Шэнь Ао. Фильм основан на документальных свидетельствах зверств японских захватчиков во время Нанкинской резни.

Предыдущая статья
Группа «Бутырка» выпустила альбом электронных ремиксов на свои песни
Следующая статья
«Они потрясли мир. Дэвид и Виктория Бекхэм. Тайны неидеальной семьи»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru