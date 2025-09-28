Мемориальный музей антияпонской войны китайского народа открыл выставку в Музее Победы

В Музее Победы прошла церемония открытия международной передвижной выставки «В борьбе за национальное освобождение и всеобщий мир». Проект подготовлен Мемориальным музеем антияпонской войны китайского народа (г. Пекин) и приурочен к 80-й годовщине со Дня победы над милитаристской Японией.

В церемонии открытия приняли участие директор Мемориального музея антияпонской войны китайского народа Луо Цунькан, советник-посланник Посольства КНР в Москве Чжао Вэй, посол по особым поручениям МИД России Александр Козлов, заместитель генерального директора Музея Победы Анна Каньшина, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков и другие почетные гости.

«Для нас огромная честь быть первыми в России, кто принимает этот знаковый проект в знаменательный год 80-летия Великой Победы. Представленная экспозиция – это не просто собрание архивных материалов, а живое свидетельство 14-летней борьбы китайского народа против агрессии и исторического подвига, который навсегда останется в памяти человечества. Этот фронт сыграл большую роль в общей антифашистской борьбе, и этот проект представляет собой дань уважения стойкости китайского народа. Мы признательны нашим уважаемым партнерам и друзьям из Пекина за доверие и совместную работу по сохранению исторического наследия», – сказала на торжественной церемонии открытия экспозиции заместитель генерального директора Музея Победы Анна Каньшина.

Выставочный проект направлен на увековечивание памяти о героической борьбе китайского народа на азиатском фронте Второй мировой войны, укрепление международного историко-культурного диалога и сотрудничества. В него вошло около 100 исторических фотографий, которые отражают 14-летнюю историю героического сопротивления китайского народа японской агрессии на азиатском фронте Второй мировой войны. На планшетах также можно увидеть десятки оцифрованных музейных реликвий. Экспозиция подчеркивает важную роль китайского фронта в общемасштабной антифашистской борьбе и вкладе Китая в победу союзников, завершившуюся безоговорочной капитуляцией Японии и окончанием Второй мировой войны. Материалы описаны на русском и китайском языках.

«Мемориальный музей антияпонской войны китайского народа и Музей Победы совместно проводят выставку «В борьбе за национальное освобождение и всеобщий мир». Эта выставка отражает борьбу китайского народа, подчеркивает роль коммунистической партии Китая, как основного стержня и неизгладимый исторический вклад Китая в качестве главного театра военных действий Второй мировой войны в Азии. Также на выставке представлена история совместных боевых действий, как сражались плечом к плечу и во взаимной поддержке народы Китая и России во времена Второй мировой», – сказал директор Мемориального музея антияпонской войны китайского народа Луо Цунькан.

В рамках мероприятия гости почтили подвиг героев и возложили цветы в Зале Памяти и Скорби музея. После открытия выставки в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы прошел бесплатный показ новой исторической драмы «Нанкинский фотограф» режиссёра Шэнь Ао. Фильм основан на документальных свидетельствах зверств японских захватчиков во время Нанкинской резни.