Группа «Бутырка» выпустила альбом электронных ремиксов на свои песни

Альбом под названием «NEDOSTUPNOSTЬ X BUTYRKA» подарил новое звучание любимым хитам одной из самых знаковых групп русского шансона. Релиз ремиксов на культовые песни группы «Бутырка» – это смелое переосмысление классики, где неповторимая харизма и душевная лирика «Бутырки» встречаются с актуальными электронными трендами.

Знакомые каждому строки песен, таких как «Запахло весной», «За ростовскую братву», «Отсижу за чужие грехи», «Шарик» и многих других, обрели новое дыхание благодаря артистам лейбла электронной музыки NEDOSTUPNOSTЬ. Над созданием новаторского проекта работали CHERNOBURKV, Beneath My Shade, Sensi Affect, Alex Ricellow, ugly nick, UROBOROS, SVVVSH, STOMER, ONLY NIGHT, Logan-47. Эти авторы виртуозно трансформировали узнаваемые мелодии в современное звучание, где плотный рис-бас, качовые фонковые ритмы и атмосферные витч-хаус синты создали неповторимую звуковую палитру. Результатом стал альбом, который не только оживит любимые песни для давних поклонников шансона, но и откроет для себя творчество «Бутырки» новой, молодой аудитории.

«NEDOSTUPNOSTЬ X BUTYRKA» – это не просто сборник ремиксов, это мост, соединяющий уличную романтику и актуальную электронную сцену, демонстрирующий, что настоящая музыка не имеет жанровых границ.

«Бутырка» – культовая группа, основанная в 2001 году в Воронеже. За годы своего существования коллектив подарил миру русского шансона множество хитов, включая «Запахло весной», «А для вас я никто», «Девчонка с центра», «Аттестат» и другие композиции в жанрах русский шансон, блатная песня и городской романс. Группа записала 12 альбомов, включая официальные сборники и синглы, и в 2026 году отметит свое 25-летие. «Бутырка» сумела сохранить и приумножить традиции жанра, доказав, что шансон может быть не только лиричным, но и драматичным.

