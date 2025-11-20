Между светом и тенью: актёры рассказали о работе над спектаклем «Камера обскура» в МНДТ

21 ноября в Московском Новом драматическом театре состоится премьера спектакля «Камера обскура» по роману Владимира Набокова в постановке художественного руководителя Вячеслава Долгачёва. Театровед Людмила Филатова беседует с исполнителями главных ролей в спектакле – Евгением Рубиным и Натальей Гришагиной.

Евгений Рубин – Бруно Кречмар

Людмила Филатова: Ваши первые мысли при знакомстве с романом? Какие черты своего персонажа вы сразу отметили для себя как ключевые?

Евгений Рубин: Первое, что мне пришло в голову при чтении… что мужчина сорока лет в те времена и сорокалетний мужчина сегодня – это большая разница. Тогда люди этого возраста были уже зрелыми, солидными; мы в массе своей более инфантильны. И я в том числе (Смеётся). Кречмар – человек семейный, статусный, богатый, благополучный… впервые в жизни увлёкся юной девушкой. Можно увидеть в этой истории лишь сексуальную подоплёку. Но мне кажется, что речь не об этом. Не всё так просто… и, думаю, даже не так важно, какие ключевые черты у моего героя. Важнее то, что привлекло его в Магде! Ведь вокруг Кречмара много самых разных девушек, он ведёт активную социальную жизнь, и встречает их сотни каждый день. Почему именно Магда его так зацепила, что в ней такого особенного, чего нет ни в одной другой? Эротическое влечение – это всего лишь дополнение, эмоциональный штрих к основному конфликту…

Л.Ф.: В чём же главный конфликт, по Вашему мнению?

Е. Р. : Мой герой находится в кризисе… скажем просто: кризис среднего возраста. Проявилось это в том, что Кречмар вдруг увидел в Магде ту искру, которая сияла когда-то в нём самом. И почувствовал, что оживает. Каждый раз, когда эта молоденькая девушка рядом – он и сам будто возвращается на двадцать лет назад. Он чувствует то, что кажется ему настоящей жизнью, жизнью в ярких красках… его тянет туда, хотя на самом деле это всего лишь воспоминание о тех первых эмоциях, что он когда-то испытывал. К ним же всегда хочется вернуться, и с их потерей сложно смириться. А тут – такой шанс! Ожить, вернуться к тому состоянию, которое бывает только в юности… призрачный шанс.

Л.Ф.: Кречмар — человек интеллекта или эмоций? Где вы видите его уязвимые точки, которые делают его жертвой?

Е.Р.: Он прежде всего творческий человек. Интеллектуальный, но – творческий, это очень важно. При этом он умён, и вполне способен отличить благие побуждения от манипуляций. Опять-таки, именно в случае с Магдой эта его способность внезапно даёт сбой… его глаза будто бы перестают видеть то, что происходит. Здесь особенно заметен его разлад с самим собой, который приводит к самообману, и далее уже к необратимо трагическим последствиям.

Л.Ф.: Вы согласны, что у Кречмара есть вина перед семьей? Если да, то какие у него оправдания?

Е.Р.: Вина, безусловно, есть, и он её сознаёт. Однако эмоциональная привязка к Магде становится такой сильной, что затмевает всё остальное. Оправдание… (Пауза) Всё то же, он зависим от своего чувства оживания, и не в силах от него отказаться. Я уже сказал про кризис… знаете, а вот интересно, такое психоэмоциональное состояние возможно только в социуме? Происходили бы такие вещи с мужчиной, будь он вне этого социума, и не нужно было бы задавать себе вопросы: чего ты добился к своим сорока годам? а что дальше? почему раньше было лучше? Мучило бы его чувство, что когда-то мир был полон ярких красок, а теперь всё скучно и тускло?.. Кречмар же мыслит в категориях живописи, и ему не хватает цвета, воздуха, света… как у Моне, как у импрессионистов. А у него в жизни Гойя, Брандт… и им подобные. Возможно, не будь социального давления, Кречмар и не задумывался бы о том, чего достиг, а чего нет.

Л.Ф.: Были ли моменты, когда вы пересматривали свою трактовку Кречмара после репетиции?

Е.Р.: Не то что бы пересматривал… Я в постоянном поиске, в размышлениях. Перечитываю текст, пытаюсь рассуждать… До премьеры уже считанные дни, а мне до сих пор сложно отвечать на вопросы, хотя я каждый день репетирую, стараюсь всё собрать, свести воедино, замотивировать образ… столько нюансов! Роман настолько сложнее, чем кажется на первый взгляд, и особенно если ты в него погружаешься как актёр… будто входишь в какую-то глубокую и быструю реку.

Л.Ф.: Что вы хотели бы, чтобы зритель подумал в финале, когда Кречмар наконец сталкивается с правдой?

Е.Р.: «А оно того стоило?» (Улыбается). Любой кризис переворачивает мышление. «Я жил раньше, а теперь не живу» – ложный тезис, перевёртыш. Человек живёт в каждый момент, он развивается; всё меняется и движется вперёд. В этом и есть смысл.

Наталья Гришагина – Магда Петерс

Людмила Филатова: Какое впечатление произвела на вас Магда при знакомстве с ролью?

Наталья Гришагина: Я её почти возненавидела. Подумала: «Боже мой, как я буду играть эту дрянную девчонку?!» Конечно, она стала такой не просто так… я понимала, что это результат тяжёлых условий, в которых она росла. Погружаясь в работу над ролью, я их изучала, старалась вникнуть и понять свою героиню. И меня поразила её витальность, целеустремлённость, желание не просто выжить, а жить хорошо. Магде всего шестнадцать, а в ней уже столько внутренней силы! И ещё какой-то невероятной природной интуиции, прозорливости, которая подсказывает, куда эту силу направить. Это девочка с потрясающим чутьём, её будто что-то внутри направляет – как поступить, куда двигаться, чтобы всё было именно так, как ей хочется.

Л.Ф.: То есть, ваше отношение к ней менялось в процессе работы?

Н.Г.: Скорее, я лучше стала понимать её, видеть в ней разные, а не только негативные черты. Например, врождённое обаяние, чувственность… проницательность. Она будто зверёк, который инстинктивно поступает правильно – разумеется, в свою пользу. Она самолюбива, настойчива, амбициозна. Рвётся к сытой и красивой жизни, потому что не хочет возвращаться в тот ужас, из которого удалось вырваться. Вообще, слово «вырваться» наиболее точно её характеризует… вырваться из низов, из толпы, вырваться вперёд!

Л.Ф.: Как вы трактуете её отношения с Кречмаром?

Н.Г.: Думаю, Кречмар для Магды – «золотой билет» в будущее, её шанс выбиться в люди. Она не любит его, отчасти манипулирует, но это происходит бессознательно. Особой расчётливости, о которой часто говорят в связи с этим персонажем, я не вижу, – она же совсем ещё девочка! Презрение? Тоже нет, наоборот, она восхищена его богатством и успехом в обществе. Жалость? Категорически нет, она ни разу его не пожалела. Мне кажется, она просто хватается за него, чтобы спастись и подняться. Возможно, всё могло быть иначе, не появись снова на её пути Горн. Стоило ей его встретить, как голова от любви пошла кругом… но поначалу Кречмар вызывал у неё нечто вроде уважения. Да, она использует его в своих целях, но по-другому просто не умеет. Вместо того, чтобы дать ей воспитание, образование, её в детстве избивали. Поэтому она ведёт себя, как может.

Л.Ф.: Получается, Магда – жертва обстоятельств, а не сознательная хищница?

Н.Г.: Она жертва обстоятельств, из которой вырастает хищница. Это абсолютно естественно и логически объяснимо. Но у этой хищницы тоже есть слабости и уязвимые места. Она панически боится вернуться в тот мир бедности и унижений, с которым решила порвать навсегда. Дело не только в нищете. Там её оскорбляли, никто не считал её за человека. А ведь у неё тоже, как у любого из нас, есть достоинство. Отсюда и мечта о кинокарьере. Вряд ли это стремление к искусству, она не эстет, как Кречмар. Это жажда личностной реализации – пусть меня увидят, заметят, прислушаются к моим словам, я тоже этого заслуживаю! И это в ней искренне, и сопровождает её на протяжении всего романа.

Л.Ф.: Но некоторые её поступки таковы, что их трудно оправдать…

Н.Г.: Согласна. Я человек эмпатичный, а в ней есть какая-то… жестокость. Она поступает с людьми жестоко, пусть даже неосознанно, но мне такое сложно принять.

Л.Ф.: Как вы строите взаимодействие с Евгением Рубиным, играющим Кречмара? Что для вас главное в этом дуэте?

Н.Г.: У нас отличное партнёрство, мы много говорим о своих ролях, обсуждаем их. Не только на репетициях, часто в гримёрке продолжаем думать и разговаривать. О том, что чувствуем на сцене, где ощущаются пока несостыковки. Работа продолжается, и ещё будет продолжаться после премьеры. Наверное, главное – это честность и… пытливость, желание разобраться, дойти до сути.

Л.Ф.: Если бы ваша Магда могла сказать одну фразу зрителю после спектакля, что бы это было?

Н.Г.: (Пауза) «На себя посмотрите!»

Ноябрь, 2025 год

