Немецкий трофейный ранец передали в дар из Чувашской Республики

немецкий трофейный ранец
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

Музею Победы 19 ноября представители школы № 3 города Шумерля Чувашской Республики передали на вечное хранение трофейный маршевый пехотный ранец вермахта образца 1939 года. Событие состоялось в рамках церемонии закрытия совместной выставки школьных музеев Москвы, Тульской области и Чувашской Республики «Бастионы Победы».

«В полевых условиях военнослужащие подписывали свои ранцы химическими карандашами, указывая инициалы или полное имя, иногда указывали и номер подразделения. На ранце, который мы передаем в музей на Поклонной горе, немецкая надпись была затерта и поверх нанесена надпись Юдин Е.Д., 1945 год 20.III Данциг», — отметили представители чувашского образовательного учреждения.

На церемонии подвели итоги работы выставки, посвященной людям, вставшим на защиту Москвы в самые тяжелые первые месяцы Великой Отечественной войны. В экспозицию, которую подготовили школьные музеи, вошло более 60 подлинных раритетов — личные вещи героев войны, фронтовые фотографии, военная форма, награды и не только. За две недели образовательные организации столицы, Тульской области и Чувашии провели более 20 мероприятий. Их участниками стали свыше 700 человек – школьники и их родители, педагоги и посетители Музея Победы. На мероприятиях рассказывали об обороне Тулы, которая была частью битвы за Москву, о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей, познакомили с личными историями героев событий 1941-1945 годов

Самым активным участникам и организаторам выставки вручили благодарственные письма от Музея Победы.

Выставку подготовили партнеры Музея Победы – школа №3 города Шумерля Чувашской Республики, центр образования № 40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева города Тулы, школа № 2122 имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова города Москвы.

