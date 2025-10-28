Международный день анимации (International Animation Day, IAD) — это ежегодный праздник, отмечаемый 28 октября. Его главная цель — признать и отпраздновать искусство анимации, объединить профессионалов и любителей со всего мира, а также познакомить широкую публику с многообразием анимационного кино.

История праздника напрямую связана с рождением анимации как публичного зрелища. 28 октября 1892 года в Париже произошло знаковое событие — французский изобретатель и художник Шарль-Эмиль Рейно (Charles-Émile Reynaud) впервые представил публике первый в мире публичный показ «светящихся пантомим» с помощью своего аппарата — «Оптического театра» (Théâtre Optique) в музее Гревен (Musée Grévin).

Это был не просто прототип кино. Рейно вручную раскрашивал сотни отдельных кадров на целлулоидной ленте и с помощью системы зеркал и проектора «оживлял» их на экране. Его показы сопровождались специально написанной музыкой и речевыми комментариями, что делало их настоящим шоу. Его самые известные работы — «Вокруг кабины» (Autour d’une cabine) и «Бедный Пьеро» (Pauvre Pierrot).

Таким образом, Рейно считается не только предтечей анимации, но и одним из пионеров кинематографа в целом. Он впервые показал, что движущиеся нарисованные изображения могут быть формой искусства и развлечения.

Но, несмотря на то, что историческое событие произошло в XIX веке, сам праздник был учрежден Международной ассоциациацией анимационного кино (ASIFA, International Animated Film Association).гораздо позже, в 2002.

ASIFA решила закрепить в календаре официальную дату, которая бы отдавала дань уважения истокам анимации и объединяла аниматоров всех стран. Выбор даты 28 октября стал логичным решением — это день триумфа Шарля-Эмиля Рейно.

Международный день анимации — это не один праздник в одном месте, а сотни событий по всему миру, которые координируются ASIFA и ее региональными отделениями.

В России этот профессиональный праздник отмечается очень активно с начала 2000-х годов. Крупные студии (например, «Союзмультфильм»), кинотеатры, фестивали (такие как «Большой фестиваль мультфильмов») и региональные отделения ASIFA Russia организуют масштабные программы, посвященные этому дню.

Международный день анимации — день, когда искусство, которое часто считают «развлечением для детей», по праву празднуется как мощная и многогранная форма творчества для людей всех возрастов.