Международный кинофестиваль о природе «Разумный кинематограф» открывается 2 декабря

Познавательные фильмы о дикой природе и редких животных в высоком качестве и в самых современных форматах редко можно встретить на больших экранах. Зрители многих кинотеатров лишены возможности увидеть уникальные кадры живой природы из-за сложности конкуренции авторского кино с высокобюджетными художественными блокбастерами. Именно поэтому лучшие фильмы о природе и животных покажут с 2 по 4 декабря в рамках международного фестиваля научно-популярного кино «Разумный кинематограф», который берет начало с сеансов просветительских фильмов в дореволюционной России.

Ежегодно просветительский международный фестиваль нового научно-популярного кино «Разумный кинематограф» показывает зрителям более 20 познавательных картин, снятых в разных уголках нашей необъятной страны и за ее пределами. Объективы камер лучших создателей «разумных» кинолент запечатлели природу не только России, Белоруссии и Казахстана, но и красоты Абхазии, Бельгии и Индии.

В 2022 году фестиваль пройдет на знаковых площадках Москвы – в центральном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» на Новом Арбате и в кинотеатре «Москино Тула», где базируется синематека «Москино» – второе по величине после Госфильмофонда фильмохранилище в России. Также показы пройдут в Зоологическом музее МГУ и в новом интерактивном пространстве «Лес» на ВДНХ, а в Московской области специальную программу предложит кинотеатр в Музее техники Вадима Задорожного.

Основной целью фестиваля является привлечение внимания к лентам о природе и животных. Мероприятие должно стать открытой площадкой для диалога зрителей с авторами и обмена опытом между кинематографистами со всего мира. Это фестиваль для тех, кто любит природу, кому небезразлична судьба нашей планеты, кто хочет узнавать новое и интересуется документальным кино. Увлеченные юные и взрослые посетители фестиваля смогут принять участие в творческих беседах с авторами кинолент-участников, а также с ведущими отечественными представителями экосообщества.

Среди участников этого года – фильм Станислава Ставинова «Ковчег» о Кавказском заповеднике, его жителях и гостях; картина «На пути огня» Григория Вахрушева, рассказывающая о лесных пожарах в Якутии и борьбе человека со стихией; экспериментальная лента «Сотворение» Ярослава Булавина о зарождении жизни; документальный проект Надии Крутько Сабальос «Ихтиозавр» о «чудике» из Дагестана с необычным для односельчан хобби – откапывать скелеты древних животных; «Голоса бухты Тихой» от режиссера Игоря Жданова и автора сценария Анастасии Ломакиной о жизни национального парка «Русская Арктика»; фильм «Женщины Алтая» Ирины Муромцевой, позволяющий взглянуть на Алтай глазами четырех женщин, чьи судьбы неразрывно связаны с его местами силы, а также многие другие добрые и познавательные ленты для всей семьи.

«В этом году мы получили более 40 заявок. Для нас это достижение, так как фильмов о природе в России снимается немного, и наша задача состоит в том, чтобы их стало больше, чтобы в такой богатой природой стране, как наша, появились новые Ледины и свои Аттенборо...», – поделилась Светлана Быченко, идеолог фестиваля.

Организатором фестиваля «Разумный кинематограф» выступает медиагруппа «Красный квадрат» при поддержке Росзаповедцентра Минприроды России, Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Министерства просвещения РФ, Правительства Москвы, Департамента культуры города Москвы, Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, ГПБУ «Мосприрода», проекта «Экософия» платформы «Россия – страна возможностей», Института экологии РУДН, проекта «Московское долголетие», Союза кинематографистов РФ, кинофабрики «СЛОНиКо» и др.

Фестиваль также проходит при поддержке научно-познавательного проекта «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!», объединяющего режиссеров, фотографов, ученых и путешественников, которые стремятся развивать принцип осознанного отношения к природе.

Когда?

2 – 4 декабря 2022 года.

Где? –

Основная площадка: «Москино Тула» – г. Москва, улица Кухмистерова, 4.

Кинотеатр «КАРО 11 Октябрь» – г. Москва, улица Новый Арбат, 24.

Зоологический музей МГУ – г. Москва, улица Большая Никитская, 2.

Павильон № 17 ВДНХ, галерея «Лес» – г. Москва, проспект Мира, 119.

Музей техники Вадима Задорожного – Московская обл., Ильинское шоссе, 4-й км, стр. 9.

Сайт фестиваля: https://smartcinema.ru .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.