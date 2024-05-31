Международный рейтинг RUR 2024: сдвиг в сторону Азии

Рейтинговое агентство RUR анонсирует релиз 15-го издания международного рейтинга университетов RUR 2024 World University Ranking в котором приняли участия свыше 1100 университетов, представляющих 89 стран мира. Несмотря на глобальную турбулентность, университеты России смогли как сохранить свое присутствие в рейтинге, так и продемонстрировать прогресс по отдельным направлениям оценки.

Cогласно данным международного рейтинга университетов Round University Ranking (RUR) за 2024 год, Россия заняла второе место в мире по количеству университетов-участников, уступив только США. При этом 11 отечественных университетов вошли в мировой ТОП-200 в отдельном рейтинге, оценивающем качество преподавания. А 3 из них (МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Баумана и Томский Государственный Университет) вошли в ТОП-100 по данному направлению.

Университеты в рейтинге RUR оцениваются по 20 параметрам, сгруппированным в 5 направлений измерения: качество преподавания (40% от оценки вуза), качество исследований (40%), уровень интернационализации (10% от оценки вуза), уровень финансовой устойчивости (10%).

Мировые результаты рейтинга RUR 2024

Первая десятка ведущих вузов мира остается практически неизменной на протяжении всего периода существования RUR, начиная с 2010 года. Однако в этом году произошло важное изменение.

Гарвардский университет третий год подряд занимает первое место в мире. Второе место в рейтинге получил Стэнфордский университет. На третьем месте расположился Калифорнийский институт технологий (Калтех), занимавший первую строчку в 2012, 2013 и 2016 гг.

Мировой ТОП-10:

Гарвардский университет, США;

Стэнфордский университет, США;

Калифорнийский технологический институт, США;

Пекинский университет, Китай;

Массачусетский институт технологий, США;

Университет Джона Хопкинса, США;

Йельский университет, США;

Имперский колледж Лондона, Великобритания;

Оксфордский университет, Великобритания;

Пенсильванский университет, США.

Отдельного внимания заслуживает феноменальный прогресс университетов Китайской Народной Республике. Впервые в истории в мировой ТОП-5 вошел не англо-саксонский университет. Ведущий университет Китая – Пекинский университет занял 4-е место в мире, уступив только Гарварду, Стэнфорду и Калтеху. Однако это лишь вершина айсберга. В общей сложности 11 вузов поднебесной вошли в глобальный ТОП-100.

Университеты Китая, входящие в мировой ТОП-100:

4. Пекинский университет;

17. Университет Циньхуа;

21. Шанхайский университет Цзяо Тун;

28. Фуданский университет;

34. Чжэцзянский университет;

37. Китайский университет науки и техники;

51. Нанкинский университет;

54. Университет Тунцзи;

69. Харбинский технологический институт;

87. Юго-Восточный университет;

90. Тяньцзиньский университет.

Что примечательно, в 2010 году лишь 2 вуза Китая входили в глобальный ТОП-100: Пекинский университет располагался на 59 позиции, Университет Циньхуа на 87. За 15 лет университеты Китая преодолели поколенческий разрыв с ведущими вузами мира. И теперь стабильно входят в списки лидеров.

Еще более интересную картину мы увидим при сравнении ТОП-10 ведущих вузов Азии за 2010 и 2024 года. Так, в 2010 году в первой десятке по Азии были представлены только 2 вуза КНР (Пекинский и Циньхуа). При этом первая пятерка вузов Азии была представлена исключительно вузами Японии во главе с Токийским университетом. В 2024 картина изменилась радикально: первая четверка вузов Азии представлена исключительно вузами Китая, в первой десятке 6 из 10 вузов – это вузы КНР.

Результаты России в рейтингах RUR 2024

В общей сложности 131 российский университет вошел в рейтинг RUR 2024. При этом сразу 11 вузов вошли в глобальный ТОП-500 против 10 от России годом ранее.

ТОП-10 по России представлен ниже:

76. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (+11 позиций);

107. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (+5 позиций);

116. Московский физико-технический институт (+9 позиций);

148. Томский государственный университет (+3 позиции);

257. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (+145 позиций);

284. Томский политехнический университет (+39 позиций);

294. Санкт-Петербургский государственный университет (+16 позиций);

348. Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (-84 позиции);

362. Российский университет дружбы народов (+42 позиции);

404. Казанский федеральный университет (-47 позиций).

Как видим из представленных результатов, большинство из российских вузов, входящих в мировой ТОП-500, усилили свои позиции. Однако следует понимать, что в рейтинге частично используются ретроспективные данные. Так, показатели научной продуктивности оцениваются на основе публикаций в ведущих международных научных периодических изданиях за период 2018–2022 гг. В будущем составители рейтинга ожидают понижение позиций университетов России по показателям научной деятельности ввиду исключения российских вузов из части проектов международного сотрудничества

Россия в рейтинге по качеству преподавания

Россия традиционно занимает более высокие позиции в отдельном рейтинге, где оценивается только уровень преподавания и 2024-й год не стал исключением.

В общем рейтинге в ТОП-100 представлен только 1 российский университет – МГУ им. Ломоносова. В то же самое время в рейтинг RUR по качеству преподавания вошли 3 российских университета: МГТУ, МГУ, ТГУ.

Полный список университетов России, вошедших в ТОП-200 по преподаванию представлен ниже:

28. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана;

36. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;

58. Томский государственный университет;

107. Томский политехнический университет;

112. Российский университет дружбы народов;

118. Московский физико-технический институт;

125. Санкт-Петербургский государственный университет;

140. Приволжский национальный исследовательский медицинский университет;

170. Казанский федеральный университет;

171. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;

177. Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта.

Данные рейтинга «RUR – Преподавание» подтверждают достаточно распространенный в обществе тезис, что качество образования в России высокое. В чем российские вузы действительно уступают вузам Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии, так это по блоку «Исследования». Здесь сказывается сложившееся с начала 30-х гг. XX века разделение собственно высшего образования и науки между университетами и Академией наук.

О рейтинге университетов RUR

Round University Ranking (RUR) – это международный рейтинг университетов, издаваемый Рейтинговым Агентством RUR. Рейтинг оценивает деятельность 1100 ведущих университетов из 86 стран мира на протяжении 15 лет (2010-2024) по 20 индикаторам, измеряющими 4 направления деятельности вузов: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости. Столь широкий охват, как географический, так и временной, делает рейтинг RUR уникальным инструментом по выбору университетов для учебы и работы, сравнению и сопоставлению высших учебных заведений в мировом масштабе. Помимо общего рейтинга, в рейтинг RUR входит 30 рейтингов по 6 предметным областям: гуманитарные науки, науки о жизни, медицинские науки, естественные науки, социальные науки, технические науки.

Международный рейтинг университетов RUR является первым регулярно обновляемым глобальным рейтингом университетов российского происхождения. Рейтинг создан для оценки и принятия решений по выбору ВУЗов в соответствии с персональными задачами ключевых заинтересованных лиц: абитуриентов и студентов, академического сообщества, менеджмента университетов, государства.

Методология рейтинга RUR

Название индикатора (группы индикаторов) – Вес

Группа индикаторов «Преподавание» – 40%:

Отношение количества преподавателей к контингенту студентов – 8%;

Отношение количества преподавателей к количеству выпускников уровня бакалавриата – 8%;

Отношение количества присвоенных ученых степеней к количеству преподавателей – 8%;

Отношение количества присвоенных ученых степеней к количеству выпускников бакалавриата – 8%;

Международная вуза репутация в области преподавания – 8%.

Группа индикаторов «Исследования» – 40%:

Отношение количества научных цитирований к количеству преподавателей – 8%;

Отношение количества присвоенных ученых степеней к количеству поступивших на 1-й курс программ уровня PhD – 8%;

Нормализованное цитирование научных публикаций – 8%;

Отношение количества научных публикаций к количеству преподавателей – 8%;

Международная репутация вуза в области исследований – 8%.

Группа индикаторов «Интернационализация» – 10%:

Доля иностранных преподавателей в общем количестве преподавателей – 2%;

Доля иностранных студентов в общем количестве студентов – 2%;

Доля научных публикаций в международном соавторстве – 2%;

Международная репутация вуза в области преподавания за пределами своего региона – 2%;

Доля иностранных студентов уровня бакалавриата в общем количестве студентов уровня бакалавриата – 2%;

Группа индикаторов «Финансовая устойчивость» – 10%: