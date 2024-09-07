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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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LOVANDA представила новый сингл «МОСКВА»

editor
By editor
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lovanda

LOVANDA представляет свою новую работу — сингл «МОСКВА», который приглашает слушателей погрузиться в закатную романтику столицы. Это трек, который объединяет атмосферу мегаполиса с яркими электронными ритмами и мягким, обволакивающим вокалом.

Представьте себе: солнце садится за горизонт, его последние лучи окрашивают улицы в багряные тона, отражаются в стеклах высоток, а в наушниках звучит свежий электро-хаус трек, в котором мелодичность голоса Лалы плавно переплетается с урбанистическим звучанием. Этот трек буквально погружает в момент, когда кажется, что время остановилось. Приятным сюрпризом для поклонников станет гостевой парт — мощный голос улиц, который добавляет треку особый городской колорит и неповторимый шарм.

– «Москва» для нас — это не просто песня, это ощущение города, которое живет в сердце каждого, кто когда-либо его чувствовал. Этот трек — о контрастах, о красоте и урбанистике, о лоске и меланхолии мегаполиса. Мы попытались передать всю многослойность Москвы — её шум, ритм и уникальную атмосферу. Это не просто танцевальная композиция, она также касается личных переживаний, когда среди величия мегаполиса ты пытаешься найти своё место и свой ритм». Новый сингл «МОСКВА» от LOVANDA — это нечто большее, чем музыка.
Это эмоциональная история о городе, который никогда не спит и живёт в сердцах его жителей, – говорят участники группы LOVANDA о треке.

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