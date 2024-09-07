LOVANDA представила новый сингл «МОСКВА»

LOVANDA представляет свою новую работу — сингл «МОСКВА», который приглашает слушателей погрузиться в закатную романтику столицы. Это трек, который объединяет атмосферу мегаполиса с яркими электронными ритмами и мягким, обволакивающим вокалом.

Представьте себе: солнце садится за горизонт, его последние лучи окрашивают улицы в багряные тона, отражаются в стеклах высоток, а в наушниках звучит свежий электро-хаус трек, в котором мелодичность голоса Лалы плавно переплетается с урбанистическим звучанием. Этот трек буквально погружает в момент, когда кажется, что время остановилось. Приятным сюрпризом для поклонников станет гостевой парт — мощный голос улиц, который добавляет треку особый городской колорит и неповторимый шарм.

– «Москва» для нас — это не просто песня, это ощущение города, которое живет в сердце каждого, кто когда-либо его чувствовал. Этот трек — о контрастах, о красоте и урбанистике, о лоске и меланхолии мегаполиса. Мы попытались передать всю многослойность Москвы — её шум, ритм и уникальную атмосферу. Это не просто танцевальная композиция, она также касается личных переживаний, когда среди величия мегаполиса ты пытаешься найти своё место и свой ритм». Новый сингл «МОСКВА» от LOVANDA — это нечто большее, чем музыка.

Это эмоциональная история о городе, который никогда не спит и живёт в сердцах его жителей, – говорят участники группы LOVANDA о треке.