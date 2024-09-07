Орденоносная ВДНХ

7 сентября 1928 года в СССР был учрежден орден Трудового Красного Знамени. За выдающиеся заслуги перед страной этим орденом награждали как граждан, так и коллективы организаций, а также республики и города. В этом году Главная выставка страны вновь получила высокую награду — орден Почета.

«За активную пропаганду новейших достижений науки»

Орден Трудового Красного Знамени был учрежден для награждения за большие трудовые заслуги перед государством и обществом в области производства, науки, культуры, литературы, образования, здравоохранения, в государственной, общественной и других сферах трудовой деятельности. В числе награжденных этим орденом — лучшие представители рабочего класса, крестьянства и трудовой интеллигенции, передовые коллективы предприятий, научно-исследовательских учреждений, учебных заведений, колхозов, совхозов, города и республики.

Для ВДНХ это важная дата, так как в 1971 году, когда страна успешно завершила пятилетку, вышел Указ президиума Верховного Совета СССР о награждении ВДНХ орденом Красного Знамени. Коллектив Выставки получил высокую награду «за активную пропаганду новейших достижений науки, техники и передового опыта, способствовавших успешному выполнению заданий пятилетнего плана по развитию промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи». С этих пор на всех официальных документах значилось: «Ордена Трудового Красного Знамени Выставка достижений народного хозяйства СССР».

В 2024 году список наград Главной выставки страны пополнился — коллектив к 85-летию Выставки был награжден орденом Почета. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. «За большой вклад в реализацию общественно значимых проектов и активную культурно-просветительскую деятельность наградить орденом Почета коллектив акционерного общества «Выставка достижений народного хозяйства», город Москва», — говорится в тексте указа. 1 августа, в день юбилея Главной выставки страны, Мэр Москвы Сергей Собянин вручил ее коллективу высокую награду по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Медали и автомобили: награды Главной выставки страны

На Главной выставке страны существовала и своя система поощрения лучших из лучших. Награждение памятными медалями, дипломами и ценными подарками началось с открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 1939 году. Первым лауреатам вручили около пяти тысяч дипломов, трех тысяч золотых и 18 тысяч серебряных медалей. В том же году была учреждена Книга почета, в которую записывали участников с указанием их достижений.

В 1954 году участников Выставки поощряли дипломами. Обладатели диплома первой степени (передовые хозяйства, предприятия и другие организации) получали грузовой и легковой автомобили, второй степени — грузовой автомобиль. Кроме того, хозяйствам выделяли премии в виде комплектов электродоильных агрегатов, автопоилок, ветросиловых установок.

За производственные успехи присуждались большие золотые и малые золотые медали, большие серебряные и малые серебряные медали. Особо отличившимся передовикам вручали легковые автомобили «Победа», мотоциклы, велосипеды и другие ценные подарки. Медаль участника Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и свидетельства об участии на Выставке, как и на довоенной Выставке, получали все ее участники. Медали ВДНХ имели весомое значение в профессиональной среде. За всю историю ВДНХ награды получили более миллиона человек. Найти их имена можно на портале наградных материалов.

Традиция награждения лучших

Традиция поощрять мастеров своего дела и целые трудовые коллективы за успехи и передовые разработки существовала на ВДНХ до 1990-х годов. Сегодня она возрождена. За достижения и существенный вклад в развитие Выставки в 2021 году в столице учредили награду — Золотой знак ВДНХ. Он присуждается за применение на ВДНХ новаторских решений и технологий, реализацию значимых проектов в сфере культуры, образования, досуга, спорта, ландшафтно-паркового оформления. Получить Золотой знак, как и раньше, могут отдельные специалисты и организации, например резиденты ВДНХ.

Золотым знаком ВДНХ ранее были награждены заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Юлия Логинова, летчик-космонавт, президент Центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ Федор Юрчихин, директор Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Владимир Упелниек и почетный работник учреждения Зиновий Кузьмин. Наградой были отмечены выставочно-торговые центры Республики Казахстан (павильон №11), Азербайджанской Республики (павильон №14), Республики Беларусь (павильон №18), Республики Армения (павильон №68) и музейные площадки: павильон №25 «Нефть», Музей Гаража особого назначения ФСО России.

Имена, вписанные в историю Выставки

На портале Архивно-библиотечного фонда ВДНХ размещено почти 28,5 тысячи наградных постановлений. В документах упоминается около 112 тысяч организаций и более 2,2 миллиона человек. Это информация о трудовых коллективах и отдельных тружениках сельского хозяйства, механизаторах, промышленниках, авиаконструкторах, атомщиках, покорителях космоса, знаменитых ученых и исследователях, когда-либо награжденных на ВДНХ за значимые достижения и передовые разработки.

В декабре 2022 года на ВДНХ запустили программу привилегий для награжденных медалями ВСХВ — ВДНХ СССР — ВВЦ в разные годы. Проект получил большой отклик и привлек внимание жителей России и стран бывших союзных республик. На сегодняшний день с момента запуска поступило более 1000 обращений по вопросам архивных данных, выдано 398 карт лояльности, также карты лауреатов доступны в электронном виде.