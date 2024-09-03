РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Crash Test стартапов, 40 медийных спикеров, нетворкинг и другое на международном ProIT Fest в Санкт-Петербурге

editor
By editor
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ProIT Fest X Peredelanoconf Networking Fest

ProIT Fest X Peredelanoconf Networking Fest проведут совместный IT нетворк-фестиваль международного уровня в Санкт-Петербурге. Networking Fest — это четыре интерактивные площадки, где встретятся более 40 медийных спикеров, организаторы и лидеры отрасли из стран бывшего СНГ, Китая, Таиланда, ОАЭ, Европы.

Ценность проекта заключается в прямом доступе участников к любой локации, каждому спикеру, чтобы обменяться опытом, знаниями, а также завести полезное знакомство. Ниже мы публикуем краткие характеристики площадок и локаций:

Площадка Network

Локация для коммуникаций, где можно найти единомышленников, клиентов, партнеров, менторов, сотрудников или просто обсудить насущные темы в IT.

Площадка HypeLoad

В секции Hypeload будет организовано выступление медийных спикеров и экспертов.

Площадка Найм

Полезные знакомства для того, чтобы научиться проходить интервью с HR, отрабатывать возражения, продавать свои компетенции выше рынка, опираясь на собственные Hard и Soft skills

Площадка Startup

Локация для проведения Crash Test стартапов, определения успешных кейсов на этапе быстрого роста, брейн-штормы в формате деловой игры.

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