Crash Test стартапов, 40 медийных спикеров, нетворкинг и другое на международном ProIT Fest в Санкт-Петербурге

ProIT Fest X Peredelanoconf Networking Fest проведут совместный IT нетворк-фестиваль международного уровня в Санкт-Петербурге. Networking Fest — это четыре интерактивные площадки, где встретятся более 40 медийных спикеров, организаторы и лидеры отрасли из стран бывшего СНГ, Китая, Таиланда, ОАЭ, Европы.

Ценность проекта заключается в прямом доступе участников к любой локации, каждому спикеру, чтобы обменяться опытом, знаниями, а также завести полезное знакомство. Ниже мы публикуем краткие характеристики площадок и локаций:

Площадка Network

Локация для коммуникаций, где можно найти единомышленников, клиентов, партнеров, менторов, сотрудников или просто обсудить насущные темы в IT.

Площадка HypeLoad

В секции Hypeload будет организовано выступление медийных спикеров и экспертов.

Площадка Найм

Полезные знакомства для того, чтобы научиться проходить интервью с HR, отрабатывать возражения, продавать свои компетенции выше рынка, опираясь на собственные Hard и Soft skills

Площадка Startup

Локация для проведения Crash Test стартапов, определения успешных кейсов на этапе быстрого роста, брейн-штормы в формате деловой игры.