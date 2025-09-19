МГАСО открыл 83-й сезон уникальной программой в Концертном зале им. П.И. Чайковского

Московский государственный академический симфонический оркестр открыл 83-й сезон уникальной программой в Концертном зале им. П.И. Чайковского. МГАСО масштабно отпраздновал 100-летие со дня рождения выдающегося российского композитора, пианиста и педагога Бориса Чайковского. В программу вошли сочинения Чайковского разных лет — поэма «Подросток», кантата для сопрано, клавесина и струнного оркестра «Знаки зодиака», сюита из музыки к радиопостановке «После бала», симфоническая поэма «Ветер Сибири», Тема и восемь вариаций для большого симфонического оркестра. Концертом дирижировал художественный руководитель оркестра, маэстро Иван Никифорчин. На сцену легендарного зала вышли солисты Венера Гимадиева, Сергей Полтавский, Валентин Азаренков, Николай Инкижинов, Ольга Алексеева, Софья Азен, Елена Криворотова, Мария Захаркина и ведущий Ярослав Тимофеев.

К юбилею Бориса Чайковского «Фирма Мелодия» выпустила альбом симфонических произведений композитора «Открытия и откровения», записанный МГАСО и маэстро Иваном Никифорчиным на «Тонстудии киноконцерна «Мосфильм».

Юбилейное торжество предварила пресс-конференция в ТАСС, в которой приняли участие художественный руководитель МГАСО, лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры Иван Никифорчин, директор МГАСО Ирина Шигорева, председатель Совета Союза композиторов России, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, композитор Александр Чайковский, генеральный директор Союза композиторов России, первый заместитель генерального директора АО «Фирма Мелодия» Карина Абрамян и скрипач, солист Московской государственной академической филармонии Гайк Казазян. Модератором пресс-конференции выступила Ирина Александрова.

В ходе пресс-конференции художественный руководитель МГАСО Иван Никифорчин и директор МГАСО Ирина Шигорева рассказали как об итогах первого совместного сезона оркестра с новым художественным руководителем, так и об обширных планах на сезон 2025/2026 гг.

«Вместе с Московским государственным академическим симфоническим оркестром мы провели наш первый совместный сезон, в котором было сделано много замечательных вещей, дали много концертов в разных городах нашей страны с выдающимися солистами современности. Наш первый совместный сезон сложился настолько хорошо, что лучше – даже сложно себе представить. С МГАСО мы сразу перешли на творческое общение и занялись музыкальным искусством.

Я хотел бы подчеркнуть наше прекрасное человеческое взаимодействие не только с музыкантами, но и с административным штатом и с директором – Ириной Сергеевной Шигоревой, с которой мы постоянно на связи и разрабатываем концепцию каждого концерта. У нас прежде всего человеческий контакт. Я считаю, что это взаимодействие и административного штата, и музыкального, и всех, кто причастен к МГАСО, это – прежде всего человечность и преданность своему делу. Творить и заниматься музыкой с МГАСО – настоящее удовольствие. Я – очень счастливый человек!

В прошедшем сезоне, мы познакомились с Кариной Абрамян. Было найдено много точек соприкосновения. Нашим первым совместным проектом стало празднование 100-летия Бориса Чайковского и выход первого совместного альбома «Открытия и откровения». Это – мой первый студийный альбом с МГАСО. Студийная запись – настоящее испытание для любого оркестра. Мы собираемся развивать с МГАСО эту творческую музыкальную традицию и записывать по альбому за сезон», – рассказал Иван Никифорчин.

Воспоминаниями о своем прославленном дяде поделился яркий представитель музыкальной династии Чайковских — Александр Владимирович Чайковский, мысленно вернувшись к непростой жизни композитора в коммунальной квартире, моментам из детства и совместному коллекционированию спичечных этикеток. На первом месте оставалась музыка: «Когда я подрос, я понял, что Борис – гордость нашей семьи. Мой отец (Владимир Александрович Чайковский) очень гордился, что его младший брат становится замечательным композитором. Я относился к Борису с огромным почитанием! Помню премьеру его Виолончельного концерта и премьеру Второй симфонии. Я учился в ЦМШ, а Борис репетировал с Кириллом Петровичем Кондрашиным в Большом зале консерватории. Я бегал на репетиции и слушал. Его музыка всегда меня поражала. Я очень рад, что цикл концертов музыки Бориса Чайковского будет проходить до середины октября. Мне бы очень хотелось, чтобы все эти концерты, посвященные Борису Александровичу, дали толчок к более частому исполнению его совершенно изумительной и ни на что не похожей музыки. Что касается выхода альбома, то в наше время эту новость можно приравнять к появлению Деда Мороза. Это – огромное событие в музыкальном мире, так как свежие записи появляются нечасто. В основном лейблы занимаются переизданием бэк-каталога».

Карина Абрамян рассказала о тонкостях и нюансах работы над альбомом: «Фирма Мелодия» продолжает оставаться международным лейблом классической музыки, одним из старейших в мире. Хочу выразить огромную благодарность Ирине Шигоревой за то, что она нашла финансовые и организационные возможности, чтобы осуществить запись этого альбома. Когда мы только начали переговоры, я не ожидала, что Иван Никифорчин предложит записать музыку Бориса Чайковского, думала речь пойдет о Моцарте, Вивальди и П.И.Чайковском, записи которых у нас есть в бэк-каталоге в разных вариантах. Для оркестра делать что-то новое – это – вызов, для них это была неизвестная музыка Бориса Чайковского, а не постоянный репертуар. Это говорит о высоком профессионализме людей, которые работают в оркестре. Запись сделал великолепный звукорежиссер Михаил Спасский, с которым «Фирма Мелодия» активно сотрудничает».

Ирина Шигорева добавила, что пайплайн проекта был собран за сутки и моментально нашел позитивный отклик в оркестре.

В истории МГАСО – более 10 релизов, выпущенных «Фирмой Мелодия», начиная с альбома произведений Арама Хачатуряна, записанного в 1987 г. вместе с дирижером Вероникой Дударовой. В дискографии МГАСО – записи сочинений Петра Ильича Чайковского, Луиджи Боккерини, Никколо Паганини, Иоганнеса Брамса, Рихарда Вагнера, Камиля Сен-Санса, Антонина Дворжака, Яна Сибелиуса, Эйтора Вила-Лобоса, Джорджа Гершвина, митрополита Иллариона, а также музыкальные сказки Игоря Морозова про доктора Айболита.

Выход альбома «Открытия и откровения» – не единственный совместный проект МГАСО с участием Карины Абрамян. В планах МГАСО откроет фестиваль «Пять вечеров» в Концертном зале им. П.И. Чайковского. В 2025 году фестиваль проходит уже в седьмой раз, но впервые — в масштабах концерта симфонической музыки в большом зале.

Александр Чайковский: «»Пять вечеров» – это очень удачная идея Союза композиторов. Мы представим слушателям свежую музыку. В этом году нам прислали много удачных сочинений. Современную музыку, какая бы она ни была, надо исполнять или очень хорошо или лучше вообще не исполнять. Часто это – совсем новая музыка. Иногда сам автор не всегда в курсе того, что он написал. И если нет горячего соучастия исполнителей, то исполнение становится никому не нужным».

Карина Абрамян: «Для «Пяти вечеров» важно, чтобы фестиваль проходил на статусных площадках и с профессиональными исполнителями и коллективами. Для нас является знаковым, что первый вечер фестиваля открывает МГАСО, потому что мы считаем, что наши композиторы достойны только самых лучших исполнителей. Мы долго шли к этому».

Иван Никифорчин: «Мне с точки зрения дирижера и художественного руководителя оркестра было очень важно сотрудничество именно в этом ключе – помимо совместных записей дисков — участие в проектах Союза композиторов. «Пять вечеров» – очень интересный концерт. Вдумайтесь, 2025 год – прошла уже четверть XXI века! Но люди по-прежнему приходят в концертный зал и открывают для себя что-то новое, хотя, казалось бы все уже написано и все уже прочитано. Но в этом есть какая-то поэзия. Воспитание молодого поколения, когда подростки ходят на симфонические концерты, – это прекрасно! Фестиваль «Пять вечеров» это – отдельная Вселенная, куда могут прийти люди и открыть для себя что-то принципиально новое».

По словам Ивана Никифорчина и Ирины Шигоревой, в приоритетах МГАСО в сезоне 2025/2026 гг. – выступления с выдающимися музыкантами нашего времени: сольный концерт Хиблы Герзмава и сольные концерты Дениса Мацуева.

В числе ближайших событий – гастроли МГАСО по Кавказу с программой «Шедевры русской классики» в октябре. Любители музыки в Махачкале, Грозном и Владикавказе услышат бессмертные произведения Н.А.Римского-Корсакова, С.В.Рахманинова и Д.Д. Шостаковича в исполнении МГАСО, маэстро Ивана Никифорчина и солистки Екатерины Мечетиной. Весной 2026 г. оркестр побывает на Транссибирском Арт-фестивале и выступит для меломанов Новосибирска и Красноярска. Также Никифорчин и Шигорева прорабатывают концепцию зарубежных гастролей оркестра.

В новом сезоне Московская государственная академическая филармония представит два именных абонемента «Московский государственный академический симфонический оркестр» – № 28 в Концертном зале им.П.И.Чайковского и № 62 в Концертном зале им.С.В.Рахманинова («Филармонии-2»). В пресс-конференции принял участие скрипач, солист Московской государственной академической филармонии Гайк Казазян, который сыграет изысканную программу из миниатюр Фрица Крейслера в «Филармонии-2».

Гайк Казазян: «Меня с МГАСО связывают долгие годы сотрудничества и исполнение различных произведений. Мое первое выступление с этим оркестром прошло еще в начале нулевых, и даже был период, когда я был концертмейстером МГАСО. К сожалению, оказалось невозможным совмещать пост концертмейстера оркестра с сольной деятельностью из-за несовпадения графиков гастролей. Но в смысле музыки и развития игры в ансамбле, этот опыт дал мне очень много. Я иначе стал слышать голоса в оркестре, ближе к тому, как партитуру слышит дирижер. Я считаю, что мой период пребывания на посту первой скрипки МГАСО пошел мне на пользу. Запланировано наше первое совместное выступление с Иваном Никифорчиным в статусе художественного руководителя МГАСО. Мы исполним произведения Фрица Крейслера, так как в этом году исполняется 150 лет со дня рождения Крейслера. Он создал множество скрипичных миниатюр и его можно назвать «австрийским Паганини»».

Ирина Шигорева рассказала о традиционном концерте «Новый год с МГАСО» в Большом зале консерватории, который уже на протяжении четверти века собирает аншлаг среди любителей музыки, давая мощный энергетический посыл в Новый год под музыку семейства Штраусов и их современников.

Также Ирина Сергеевна анонсировала старт цикла открытых репетиций МГАСО для студентов профильных ВУЗов и любителей классической музыки.

Ирина Шигорева: «МГАСО является счастливым обладателем роскошной репетиционной базы, которая позволяет нам работать в расширенном формате. В этом сезоне мы решили сделать пилотный проект — вести открытые репетиции некоторых концертов. Начнем мы с открытия именного абонемента МГАСО, который пройдет в Международный день музыки. На репетицию приглашены студенты класса Ивана Никифорчина, который является педагогом Московской государственной консерватории. На следующие репетиции мы приглашаем учащихся профильных учебных заведений и заядлых меломанов. Они смогут посетить «святая святых» и посмотреть на таинство рождения программы в процессе репетиции. Сейчас мы разрабатываем формат и надеемся, что открытые репетиции принесут пользу тем, кто решил связать свою жизнь с музыкой».

С мнением Ирины Шигоревой согласились Александр Чайковский, Иван Никифорчин и Гайк Казазян, которые вспомнили свои консерваторские годы и отметили, насколько важно посещать репетиции как для студентов исполнительских классов, так и для учащихся отделений композиции и дирижерского мастерства.