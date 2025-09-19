Оплата публикаций

TERESHINA представила новый сингл «Трафик»

tereshina - трафик

Таня Терешина (TERESHINA) — одна из ярких звезд современной сцены, выпускает новый сингл «Трафик». Это не просто очередная песня о расставании, а мощный жизнеутверждающий трек, который, по словам самой артистки, призван «давать силы» слушателю.

В основе «Трафика» лежит знакомая многим «вечная история взаимоотношений», однако, Таня предлагает принципиально новый взгляд на нее. Если большинство песен о любви и потере заставляют страдать и переживать боль заново, то «Трафик» становится верным другом и поддержкой в такой ситуации.

«Это песня, которая должна давать силы. В ней совсем другая энергия, энергия освобождения. Слова в припеве «Да ну его нафиг!» — это не про ненависть к конкретному человеку, а про решительный отказ от того, кто тебя не ценит» — делится Таня.

Песня рассказывает о феномене «недоотношений», о связях, которые не приносят счастья, не дают партнерам того, чего они заслуживают и истощают эмоционально. «Трафик» — это акт эмоциональной гигиены, решительное «нет» всему, что мешает наслаждаться жизнью и ценить себя.

«Главный посыл песни — любить себя, свою жизнь и, в первую очередь, наслаждаться ей, а все остальное — это просто опыт» — заключает Таня Терешина (TERESHINA).

