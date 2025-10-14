МГАСО запустил цикл открытых репетиций для музыкантов и меломанов

Во время открытых репетиций можно будет попасть в «святая святых» – репетиционный зал оркестра, увидеть закулисье работы над концертными программами и обсудить с художественным руководителем МГАСО Иваном Никифорчиным нюансы исполнительского искусства в неформальной обстановке. Иван Никифорчин, сам в недавнем прошлом студент, в настоящее время – педагог Московской консерватории. Иван Михайлович считает важным посещение репетиций будущими исполнителями, дирижерами и композиторами, так как именно в процессе работы над реальной концертной программой можно постичь тонкости, о которых не рассказывают в учебных классах.



«Я убежден, что очень важно создать такую замечательную традицию как приглашение студентов (и дирижеров, и музыкантов) профессиональных ВУЗов на репетиции Московского государственного академического симфонического оркестра. Мы делаем очень светлое и нужное дело. Не так давно я сам был студентом и аспирантом Московской консерватории. Насмотренность, начитанность, наглядный пример репетиционных процессов профессиональных коллективов и, что самое важное, общение с оркестровыми музыкантами, открывают студентам дверь в оркестровую реальность. Настоятельно рекомендую всем регистрироваться и посещать открытые репетиции МГАСО, поскольку сейчас есть уникальная возможность увидеть то, что обычно остается «за кадром»: репетиционное таинство высокопрофессионального оркестрового коллектива. Помимо общения с оркестрантами, вы увидите работу дирижера и солиста. Я очень рад, что у нас в этом сезоне фантастические солисты с мировым признанием. Только что мы репетировали с Нареком Ахназаряном Концерт для виолончели с оркестром Антонина Дворжака. Те студенты, которые были сегодня на репетиции, получили огромный творческий опыт», – говорит Иван Никифорчин.