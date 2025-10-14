Оплата публикаций

МГАСО запустил цикл открытых репетиций для музыкантов и меломанов

МГАСО. Открытая репетиция. Фото © Сергей Прокудин-Лемешев
МГАСО. Открытая репетиция. Фото © Сергей Прокудин-Лемешев

Во время  открытых репетиций можно будет попасть в «святая святых» – репетиционный зал оркестра, увидеть закулисье работы над концертными программами и обсудить с художественным руководителем МГАСО Иваном Никифорчиным  нюансы исполнительского искусства в неформальной обстановке. Иван Никифорчин, сам в недавнем прошлом студент, в настоящее время – педагог Московской консерватории. Иван Михайлович считает важным посещение репетиций будущими исполнителями, дирижерами и композиторами, так как именно в процессе работы над реальной концертной программой можно постичь тонкости, о которых не рассказывают в учебных классах.   
 
«Я  убежден, что очень важно создать  такую замечательную традицию как приглашение студентов (и дирижеров, и музыкантов)  профессиональных ВУЗов на репетиции Московского государственного академического симфонического оркестра. Мы делаем очень светлое и нужное дело. Не так давно я сам был  студентом и аспирантом Московской  консерватории. Насмотренность,  начитанность,  наглядный пример репетиционных процессов профессиональных коллективов  и, что самое важное, общение с оркестровыми музыкантами,  открывают студентам дверь в  оркестровую реальность.  Настоятельно рекомендую всем регистрироваться и посещать открытые репетиции МГАСО, поскольку сейчас есть уникальная возможность увидеть то, что обычно остается «за кадром»: репетиционное таинство высокопрофессионального оркестрового коллектива. Помимо общения с оркестрантами, вы увидите работу дирижера и солиста. Я очень рад, что у нас в этом сезоне фантастические солисты с  мировым признанием. Только что мы репетировали с Нареком Ахназаряном Концерт для виолончели  с оркестром  Антонина  Дворжака. Те студенты, которые были сегодня на репетиции, получили огромный творческий  опыт», – говорит Иван Никифорчин.

