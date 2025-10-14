В Москве стартовали съемки захватывающего многосерийного детектива «Американец». Проект создается кинокомпанией «РУССКОЕ». Главные роли в картине исполняют Антон Шагин, Любовь Константинова, Мария Миронова, Юрий Чурсин, Карина Андоленко, Пётр Рыков, Владимир Довжик и многие другие. Режиссер – Павел Дроздов. Съемки пройдут в Москве, Подмосковье и Твери.

1949 год. Москву накрывает волна кровавых грабежей. Банда, действующая с невероятной дерзостью и жестокостью, одну за другой берет сберкассы и ювелирные магазины и при этом не оставляет следов. Бандиты походят на чуждых советской действительности чикагских гангстеров, а руководит грабежами, по слухам, преступный гений по прозвищу Американец. Расследование серии громких преступлений сводит двух совершенно непохожих героев: Зосю Острякову (Любовь Константинова), героя войны и стажера МУРа, и одного из лучших оперативников уголовного розыска, капитана милиции Егора Макарова (Антон Шагин). Вместе им предстоит распутать клубок преступлений и выяснить, кто скрывается за прозвищем Американец и какой грандиозный план на самом деле стоит за всеми этими ограблениями. Но для Зоси поиск правды – еще и личная миссия, ведущая к судьбе ее пропавшего жениха.

«Этот проект привлек меня, в первую очередь, сценарием – невероятно подробным, захватывающим, трогающим душу. Каждый персонаж прописан очень точно и подробно, я бы даже сказал, вкусно. Герои не просто выполняют какую-то функцию, каждый является частью истории и несет за собой время, каждый – с непростой судьбой, со своими внутренними переживаниями и страстями. События разворачиваются в 1949 году. Совсем недавно закончилась война, страна оживает и развивается, люди начинают улыбаться, и это время особенно интересно. При подготовке, конечно, я дал и группе, и актерам определенный список картин, которые были сняты в то время и действительно раскрывают ту эпоху. Сегодня мы живем в другом ритме, в другом самосознании. А тогда люди больше занимались друг другом, больше общались, пели песни. И эту человечность, эти взаимоотношения я хочу привнести в картину, мы ни в коем случае не можем это потерять. У нас собрался замечательный актерский ансамбль! Мне очень радостно приезжать на площадку, хотя прошло не так много смен, но уже сейчас понятно, что та химия, которая должна была случиться, случилась. Все артисты очень включенные, каждый хочет найти для своего персонажа какую-то особенную краску и внутреннюю глубину. И многие из актеров принесли на съемки свои семейные реликвии, которые в качестве реквизита используются в нашей картине и помогают им раскрыть их персонажа. Это очень здорово!», – говорит режиссер Павел Дроздов.