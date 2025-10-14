«Пушистые каникулы»: остроумная история в духе «Паддингтона» и «Лоракса» для семейного просмотра

Компании «Ракета Релизинг» и Arna Media представляют официальный тизер приключенческой комедии «Пушистые каникулы». Фильм выйдет в широкий российский прокат и станет главным семейным приключением осени.

В центре повествования — двое девятилетних друзей, отважная Мая и осторожный Ян. Их летний лагерь, ставший вторым домом, хотят снести, чтобы построить роскошный курорт. Но дети не намерены сдаваться. В попытке спасти лагерь дети хватаются за легенду о загадочном медведе, якобы обитающем в долине. Если они найдут доказательства этому, территория получит защитный статус — а значит, её не тронут.

В путешествии по лесу их сопровождает неожиданный помощник — Фриц, обаятельный говорящий скунс с язвительным характером и таинственным прошлым. Вместе они отправляются в дикую природу, чтобы найти подтверждение сказочному преданию и доказать, что детская храбрость способна творить чудеса.

Режиссёром фильма выступила Сильвия Кер, знакомая зрителям по сериалам «Элита» и «Галерея Вельвет».

Сценарий написали Марта Арменголь и Даниэль Гонсалес, известные своими работами в семейном и приключенческом жанрах («Я, Элвис Риболди», «Вместе веселее», «Спящая»).

Главные роли исполнили Юлия Райя и Мартин Абелло Севильяно, а голос Фрица принадлежит испанскому комику Карлосу Латре, чья харизма и чувство юмора делают персонажа ярким и запоминающимся.