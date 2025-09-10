VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

МХПИ подписал соглашение с Бразилией на международном форуме BRICS+ Fashion Summit

мхпи
Фото © пресс-служба МХПИ

Московский художественно-промышленный институт подписал соглашение о сотрудничестве с представителями модной индустрии Бразилии в рамках международного форума BRICS+ Fashion Summit, который проходил в Москве с 28 августа по 2 сентября. Форум объединил экспертов из Бразилии, Индии, Италии, Китая, Турции, Южной Африки и других стран.

Соглашение подписали ректор МХПИ Алексей Егоров и Бруно Симоэс, руководитель проектов в сфере дизайна Бразильского государственного агентства по продвижению торговли и инвестиций (APEX Brazil).

Документ предусматривает совместные образовательные проекты в области дизайна, организацию конференций, семинаров, выставок и тренингов. Также планируются академические обмены студентов и преподавателей, совместное участие в международных грантовых программах и обмен технологиями в креативных индустриях.

В рамках встречи бразильскому гостю показали коллекцию костюмов студентов МХПИ, созданную по мотивам русской моды XIX века. При завершении переговоров ректор подарил Симоэсу дизайнерскую сумку с изображением осьминога работы студентов института. Оказалось, что логотип компании бразильского партнера также изображает осьминога.

Стороны обсудили планы расширения сотрудничества. Уже осенью намечены конкретные шаги по взаимодействию — руководство МХПИ планирует посетить Бразилию в рамках развития партнерства. Детальные планы взаимодействия определят в ближайшие месяцы.

«Это соглашение даёт нашим студентам новые возможности — от участия в международных проектах до обмена опытом с ведущими специалистами бразильской fashion-индустрии», — отметил Алексей Егоров.

Форум включал образовательную программу с участием международных экспертов. 1 сентября в МХПИ выступил Аристид Лоуа — основатель южноафриканского бренда Kente Gentlemen. Дизайнер рассказал более чем 200 слушателям о создании модного бренда на основе африканского культурного наследия.

Лоуа поделился опытом перехода из актуарных наук в fashion-индустрию. Он объяснил, как африканские традиции ткачества народов сенуфо и бауле вдохновляют его современные коллекции, и рассказал о принципах этичной работы с местными мастерами и поставщиками.

«Аналитическое мышление и креативное видение могут успешно дополнять друг друга», — подчеркнул дизайнер, обращаясь к студентам. Он дал практические советы по созданию международного бренда с сохранением культурной аутентичности.
Итальянский эксперт Антонио Алицци представил данные о развитии fashion-индустрии в странах БРИКС. Рынки развивающихся стран растут на 7,2% в год против 4,3% на западных рынках. Китай выделил 15 миллиардов долларов на поддержку модной индустрии, Индия запустила национальную текстильную миссию до 2025 года, Россия реализует программу развития fashion-дизайна.

Форум BRICS+ Fashion Summit стал частью программы развития международных связей МХПИ со странами БРИКС. Мероприятие показало растущий интерес к сотрудничеству в области fashion-образования между развивающимися и развитыми рынками.

