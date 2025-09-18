В России выросла доля продаж электронных книг

Книжный сервис Строки и МТС Банк проанализировали продажи в книжных магазинах и цифровых сервисах, а также потребление пользователей цифровых книг и наиболее предпочитаемые ими форматы. Доля покупок цифровых книг впервые достигла 33%, а доля аудиокниг на 15% больше доли электронных.

По данным аналитиков МТС Банка продажи в книжных магазинах за восемь месяцев 2025 года сократились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, согласно ассоциации книгораспространителей, средняя цена книги увеличилась на 7,2% по итогам первого квартала 2025 года.

Однако доля покупок цифровых книг от общего количества продаж выросла с 27% до 33%. Средний чек на покупку книг в онлайн-сервисах в 2025 году практически в два раза меньше, чем при офлайн-продажах – 345 рублей против 615 рублей.

По данным аналитиков книжного сервиса Строки – количество покупок книг в формате PPD (поштучная покупка) выросло на 15% за июнь — август 2025 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Среднее потребление на пользователя за первое полугодие 2025 года увеличилось на 13%. Доля аудиокниг за восемь месяцев 2025 года на 15% больше потребления электронных.

Согласно исследованию, проведенному Строками, больше всего цифровых книг читают и слушают россияне с доходом 30 000 — 40 000 рублей в месяц (19%), чуть меньше с доходом 40 000 — 50 000 рублей в месяц (18%). Пользователи с доходом 20 000 — 30 000 рублей, 50 000 — 60 000 рублей и 60 000 — 70 000 по 15%, 14% и 8% соответственно. Меньше всего цифровым книгам уделяют внимание россияне с доходом 400 000 — 500 000 рублей (меньше 2%).

Напомним, АртМосковия тоже готовит к выпуску свой собственный электронный сборник рассказов, созданный участниками редакции при поддержке искусственного интеллекта – нейросетей. В сборник войдут около 15 рассказов. С одним из них, «Кровь, пот и пиксели» вы можете ознакомиться уже сейчас. Издание выйдет до конца года и будет доступно на сайтах artmoskovia.ru, artmoskovia.com бесплатно.