АртМосковия: регламент публикаций, оплата

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUВ России выросла доля продаж электронных книг

В России выросла доля продаж электронных книг

editor
By editor
74
кровь пот и пиксели

Книжный сервис Строки и МТС Банк проанализировали продажи в книжных магазинах и цифровых сервисах, а также потребление пользователей цифровых книг и наиболее предпочитаемые ими форматы. Доля покупок цифровых книг впервые достигла 33%, а доля аудиокниг на 15% больше доли электронных.

По данным аналитиков МТС Банка продажи в книжных магазинах за восемь месяцев 2025 года сократились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, согласно ассоциации книгораспространителей, средняя цена книги увеличилась на 7,2% по итогам первого квартала 2025 года.

Однако доля покупок цифровых книг от общего количества продаж выросла с 27% до 33%. Средний чек на покупку книг в онлайн-сервисах в 2025 году практически в два раза меньше, чем при офлайн-продажах – 345 рублей против 615 рублей.

По данным аналитиков книжного сервиса Строки – количество покупок книг в формате PPD (поштучная покупка) выросло на 15% за июнь — август 2025 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Среднее потребление на пользователя за первое полугодие 2025 года увеличилось на 13%. Доля аудиокниг за восемь месяцев 2025 года на 15% больше потребления электронных.

Согласно исследованию, проведенному Строками, больше всего цифровых книг читают и слушают россияне с доходом 30 000 — 40 000 рублей в месяц (19%), чуть меньше с доходом 40 000 — 50 000 рублей в месяц (18%). Пользователи с доходом 20 000 — 30 000 рублей, 50 000 — 60 000 рублей и 60 000 — 70 000 по 15%, 14% и 8% соответственно. Меньше всего цифровым книгам уделяют внимание россияне с доходом 400 000 — 500 000 рублей (меньше 2%).

Напомним, АртМосковия тоже готовит к выпуску свой собственный электронный сборник рассказов, созданный участниками редакции при поддержке искусственного интеллекта – нейросетей. В сборник войдут около 15 рассказов. С одним из них, «Кровь, пот и пиксели» вы можете ознакомиться уже сейчас. Издание выйдет до конца года и будет доступно на сайтах artmoskovia.ru, artmoskovia.com бесплатно.

Предыдущая статья
Михаил Горфиль назначен директором по стратегии МТС Медиа
Следующая статья
В Китае завершился фестиваль российского кино

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru