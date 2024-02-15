Михаил Шуфутинский раскрывает свой новый секрет

Знаменитый шансонье Михаил Шуфутинский в своих социальных сетях поздравил певицу MIA BOYKA с днём рождения и проанонсировал скорый выход совместной с ней песни «Помада на щеке».

«Дорогая Миа, поздравляю тебя искренне и от всей души! Ты умница и красавица. Желаю тебе счастья, удачи, любить и всегда быть любимой! Искренне, Михаил Шуфутинский!», - тепло поздравил артистку с днём рождения легендарный шансонье.

На днях прошли съёмки клипа на песню «Помада на щеке», снятого по мотивам фильма «Век Адалин». Тизер нового клипа все поклонники артистов увидят уже в конце февраля. Стоит также отметить, что авторы «Помады на щеке»: один из самых титулованных поэтов России Михаил Гуцериев и композитор, продюсер Дарья Кузнецова.