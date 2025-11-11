Оплата публикаций

Почему молодёжь выбирает фантастику

Фото: пресс-служба РГБМ

В минувшие выходные в Москве, в музее «Атом», в рамках двухдневного фестиваля научной фантастики «Росфантастика» состоялась дискуссия «Какую фантастику предпочитают тинейджеры?». Фестиваль, ожививший мир будущего с помощью тематических зон, мультимедийных инсталляций и интерактивных площадок, объединил писателей-фантастов, учёных, дизайнеров, культурологов и журналистов. В создании символической библиотеки фантастических смыслов, идей и концепций приняла участие и Российская государственная библиотека для молодёжи (РГБМ).

Дискуссия, давшая старт фестивалю, собрала авторитетных экспертов. В разговоре участвовали Антон Пурник, директор РГБМ; Николай Дубовый, генеральный директор первой национальной платформы детско-юношеского контента «Киносферум.РФ»; Павла Стрепет, шеф-редактор NoSugar Books издательства «АСТ»; и Юлия Цветкова, глава нарративного отдела Game Art Pioneers. Модератором выступил Эльбор Чернов, президент «Центра развития киноиндустрии «Киностудия имени Кира Булычева».

Участники, пытаясь ответить на ключевой вопрос дискуссии, делились опытом и своими представлениями о запросах молодёжи на жанровый контент — книги, фильмы и игры. Исследование темы началось с поиска формулировки главного понятия: каков портрет потребителя контента и на какую аудиторию следует ориентироваться его создателям.

Кто он, современный молодой читатель?

«С точки зрения государства, молодёжь — это многочисленная категория людей в возрасте от 14 до 35 лет. Но, несомненно, это понятие поколенческое. Основной, скажем так, ядерный пользователь Библиотеки для молодёжи — это человек, который учится. Это последние классы школы и весь институтский период, — отметил Антон Пурник. — Наша молодёжь — это люди, которые уже что-то собой представляют и имеют своё видение мира, но их основная особенность в том, что это видение очень часто меняется. Задача молодёжной библиотеки — каждый раз предлагать поколению, которое раз в полгода может менять свои вкусы, задачи и жизненный курс, то, что соответствует его реальным потребностям. Кого стоит причислять к молодёжи, а кого нет… — граница сложная и тонкая, потому что она не возрастная. Речь идёт о взрослении сознания и мышления, которое может наступить и в 12 лет, когда человек начинает обладать определённой самостоятельностью, когда его не надо вести за руку по жизни, а просто нужно предоставлять ему необходимые возможности».

Сила жанра: почему фантастика?

Погружение в тему интересов аудитории перешло на новый этап — эксперты поразмышляли, почему именно фантастика в литературе, кинематографе и играх остаётся приоритетным жанром для молодёжи на протяжении многих поколений.

«Фантастика — это не только истории про космолёты и звездолёты; это, главным образом, сюжеты про жизнь, про героизм, смелость, вдохновение и желание развиваться. Поэтому фантастика так привлекает молодёжь, — выразил мнение директор РГБМ. — Хорошая фантастика даёт нам силы и понимание того, что действительно стоит делать, куда двигаться. Смотря на описанное в книгах через призму десятилетий, ты уже не воспринимаешь происходящее в них как фантастику, потому что это становится элементом твоей жизни. Помните, мы читали про Большой Всепланетный Информаторий (БВИ) у Стругацких? И мы все уже лет 20 не мыслим себя без Интернета. Ну и сколько слышали про искусственный интеллект, а сейчас применяем его активно в своей практике».

Библиотека как портал в будущее

В разговоре о будущем не мог не прозвучать вопрос о форматах потребления контента в условиях развития технологий и о том, как это происходит в современных библиотеках. Оказывается, в контексте библиотечной темы фантастика тоже имеет свойство превращаться в реальность.

«Библиотека как интеллектуально-досуговое пространство приобщает к знаниям во всех форматах — в первую очередь, конечно, к печатной книге, но также ко всем остальным: аудио, видео. Разумеется, в т.ч. и в онлайн формате. Задача библиотеки — предложить максимально комфортные условия и тем, кто привык читать бумажные издания, и тем, кто предпочитает цифровые сервисы. Библиотека — это центр интегрированного взаимодействия со знанием в любых формах», — подчеркнул Антон Пурник.

Таким образом, фестиваль «Росфантастика» стал не просто площадкой для обсуждения любимого жанра, но и доказал, что фантастика продолжает быть для молодого поколения важным инструментом познания мира и самих себя.

