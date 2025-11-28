Милана Усольцева: «Корона на голове – и ты чувствуешь, как поднимается волна эмоций: счастье, гордость, благодарность»

Милана Усольцева — ТОП-1 Супермодель Вселенной 2025 рассказала читателям АртМосковии о том, как устроен мир конкурсов красоты и что чувствует конкурсантка, когда победителям конкурса красоты на голову надевают корону.

— Вы прилетели с победой в конкурсе красоты. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это был за конкурс, сколько в нем было участниц, из каких этапов он состоял?

— Это был международный конкурс красоты Super Model Universe 2025, проходивший в китайском городе Шеньчжень. В этом году в финал вышло более 30 девушек из разных стран. Если мы говорим про финал, то он состоял из нескольких этапов: представление своего национального костюма, дефиле в вечерних платьях, выход в купальниках. Большое значение уделялось не только внешним данным, но и личной истории, общественной позиции и умению держаться на сцене.

— Участие в таких конкурсах — это масштабное мероприятие. Расскажите, пожалуйста, как выглядит подготовка к конкурсу?

— Подготовка начинается за несколько месяцев. Это одновременно и физическая, и психологическая работа. Лично я в своем дефиле была уверена, поэтому преподаватель мне не понадобился, дополнительно я наняла персонального тренера и начала усиленно посещать тренажёрный зал. Также я воспользовалась услугами репетитора по английскому языку, чтобы расширить свои знания, параллельно самостоятельно изучая ораторское искусство. Самым тяжёлым для меня был выбор платьев на финальный выход и ежедневные фотосессии. Уже всеми узнаваемое национальное платье мне шил краснодарский дизайнер, а вот кокошник с гербом выполнял дизайнер из Сургута. Параллельно с внешней подготовкой необходимо было не забывать про правильное питание и сон, чтобы не допустить истощения организма и оставаться в отличной физической форме.

— Процесс подготовки ко всем конкурсам красоты одинаковый или зависит от уровня и статуса самого конкурса?

— В общем плане подготовка схожа, но масштаб и требования сильно зависят от уровня самого конкурса. Региональные конкурсы, например, часто делают упор на подиум, артистизм и творческие навыки. Национальные и международные — на умение общаться с иностранной прессой, грамотно представлять свою страну. Также на таком уровне решающее значение имеет то, как ты ощущаешь себя на подиуме и перед камерами: уверенность и внутреннее состояние считываются сразу. Чем выше статус мероприятия, тем больше внимания уделяют целостному образу участницы: её мировоззрению, умению вести диалог, лидерским навыкам. Поэтому чем престижнее конкурс, тем глубже и разнообразнее становится подготовка – от личностных навыков до общественной миссии.

— Что было для вас самым сложным в этом конкурсе?

— Самым сложным было эмоциональное напряжение. Когда вокруг десятки талантливых и ярких участниц, важно сохранять уверенность и внутренний баланс. Кроме того, очень плотный график – почти нет времени на отдых. Каждый день съёмки, мероприятия, встречи со спонсорами и организаторами. Нужно было оставаться собранной с раннего утра и до позднего вечера, что требовало большой концентрации и выдержки.

— Конкурс глазами зрителей — это большое, красивое и праздничное мероприятие. А как это выглядит за кулисами?

— За кулисами это точно такое же большое, красивое и праздничное мероприятие. Отличие лишь в том, что от зрителей была скрыта динамичность перед выходами. Визажисты, стилисты, помощники, которые одновременно работали над образами участниц и участников. Мы постоянно спешили перед выходами, быстро переодевались, поправляли макияж и причёску, слушали указания режиссеров, пытаясь не забыть порядок выхода. Несмотря на суету, за кулисами царила абсолютная поддержка и между участницами: мы помогали друг другу застегивать платья, делились косметикой, а парни вежливо приносили нам еду во время небольшого перерыва, чтобы у нас было время спокойно собраться. Это живой рабочий хаос, который превращается на сцене в красивое, гармоничное шоу.

— Вы победили. Что ощущает девушка в тот момент, когда ей на сцене надевают корону на голову?

— Это словно одна короткая секунда, в которую помещается годы работы. Корона на голове – и ты чувствуешь, как в груди поднимается волна эмоций: счастье, гордость, благодарность себе, своим близким и команде. Это признание твоих усилий и ответственности, которую теперь берёшь на себя как победительница. Это момент, который невозможно повторить или забыть.

— В одном из ваших интервью вы сказали, что планируете заниматься благотворительностью и открыть свой фонд. Помогла ли победа в этом конкурсе приблизить создание своего фонда?

— Да, безусловно. Победа дала мне большую медийность, новые контакты и поддержку от людей, которые готовы участвовать в такого рода социальных проектах. Сейчас я уже более уверенно двигаюсь в направлении запуска фонда, и при этом к каждому своему шагу я подхожу с повышенной ответственностью, так как хочу, чтобы его деятельность была не разовой акцией, а системной помощью тем, кто действительно в ней нуждается.

Фото: личный архив Миланы Усольцевой