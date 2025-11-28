Оплата публикаций

Радио «Орфей» расширяет географию вещания: Калининград и Хабаровск присоединились к классическому эфиру

1 декабря 2025 года радио «Орфей» начинает вещание в Калининграде и Хабаровске. Жители западного и восточного форпостов страны смогут слушать мировые шедевры и русскую классику на частотах 88,8 FM (Калининград) и 91,8 FM (Хабаровск). Кроме того, в Липецке «Орфей» перешел из УКВ в FM-диапазон и теперь будет звучать на волне 96,1 FM.

«Мы счастливы, что «Орфей», единственная в стране государственная радиостанция классической музыки, зазвучит в Калининграде и Хабаровске, – отмечает генеральный директор – художественный руководитель Телерадиоцентра «Орфей» Ирина Герасимова. – Надеемся, что нам удастся сплотить вокруг радиостанции еще больше слушателей, которые, как и мы, любят и ценят классическую музыку и для которых образование и просвещение являются жизненными приоритетами, а «Орфей» станет мостом, объединяющим ценителей искусства от Балтики до Тихого океана».

Расширение вещания радио «Орфей» поддержано Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию (ФКК), которая на днях утвердила выделение частот для Казани, Зеленодольска, Красноярска, Уфы, Ростове-на-Дону, Батайска, Новочеркасска, Саратова и Энгельса. Это важный шаг в реализации федеральной программы по развитию культурной инфраструктуры и обеспечению доступности классического наследия для всех россиян.

А уже в начале 2025 года география «Орфея» пополнится Крымом, Владивостоком и Екатеринбургом. Таким образом, к концу следующего года радиостанция будет доступна в 23 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург и другие ключевые регионы.

«Радио – это не концертный зал, – уверена Ирина Герасимова. – Это аккомпанемент к повседневной жизни: нажал на кнопку – и классика уже с тобой. А концерт – это особое событие, к которому готовятся. Наша задача – привести человека в зал. Мы будем рады, если благодаря «Орфею» концертные площадки страны заполнят слушатели — не обязательно знатоки гармонии и форм, а просто любители классической музыки».

