«Минин-хор» приглашает в музыкальное путешествие

Мож­но ли соеди­нить несо­еди­ни­мое? Вполне, если за это берёт­ся Мос­ков­ский камер­ный хор, обла­да­ю­щий «ред­ким каче­ством с лёг­ко­стью менять мане­ру музи­ци­ро­ва­ния, будь то бароч­ная, клас­си­че­ская, роман­ти­че­ская или совре­мен­ная музы­ка, не теряя при этом сво­ей непо­вто­ри­мой инди­ви­ду­аль­но­сти» (Г. Кан­че­ли). В пред­две­рии 49‑й годов­щи­ны кол­лек­ти­ва, «Минин-хор» под­го­то­вил для слу­ша­те­лей про­грам­му, «сосед­ству­ют» арген­тин­ский клас­сик Аэри­эль Рами­рес и обла­да­тель «Грэм­ми», созда­тель вир­ту­аль­ных хоров аме­ри­ка­нец Эрик Уитакр; сим­вол оте­че­ствен­но­го аван­гар­да Аль­фред Шнит­ке и рыцарь-бака­лавр Коро­ле­вы, совре­мен­ный бри­тан­ский ком­по­зи­тор Карл Джен­кинс... И ника­ко­го диссонанса!

Поче­му орга­ни­за­то­ры кон­цер­та «изоб­ре­ли» этот калей­до­скоп? Во-пер­вых – это инте­рес­но: за послед­нее вре­мя Хор рас­ши­рил и сти­ли­сти­че­ски раз­но­об­ра­зил репер­ту­ар. А во-вто­рых, есть воз­мож­ность себе поз­во­лить. За без мало­го пол­ве­ка хор объ­ез­дил с гастро­ля­ми весь мир, зна­ет не толь­ко по пар­ти­ту­рам музы­ку раз­ных наро­дов. Участ­ни­ки хора изу­ча­ют тра­ди­ции и куль­ту­ру людей, живу­щих в раз­ных угол­ках зем­но­го шара.

У хора мно­же­ство дости­же­ний на музы­каль­ных фору­мах в Рос­сии и за рубе­жом, в том чис­ле побе­да на I Все­мир­ном кон­грес­се хоро­вых музы­каль­ных кол­лек­ти­вов в Вене, одер­жан­ная в 1986 году. Хору дове­ря­ли рос­сий­ские пре­мье­ры сво­их сочи­не­ний Гия Кан­че­ли, Карл Джен­кинс и дру­гие выда­ю­щи­е­ся ком­по­зи­то­ры. Маэст­ро Мини­ну посвя­ща­ли свои про­из­ве­де­ния Геор­гий Сви­ри­дов, Вале­рий Гав­ри­лин, Роди­он Щед­рин, Вла­ди­мир Даш­ке­вич, Эду­ард Артемьев.

Впер­вые кон­церт Мос­ков­ско­го камер­но­го хора состо­ит­ся на сцене Боль­шо­го зала Цен­траль­но­го Дома архи­тек­то­ра. Это — куль­то­вое место, где высту­па­ли «звез­ды» миро­вой архи­тек­ту­ры — Заха Хадид, Ара­та Исод­за­ки, Бьяр­ке Ингельс, Рем Кул­ха­ас, Мас­си­ми­ли­а­но Фук­сас и мно­гие дру­гие. Ну и, конеч­но, в Боль­шом зале ЦДА про­хо­дят кон­цер­ты луч­ших рос­сий­ских музы­каль­ных кол­лек­ти­вов. Зал укра­шен тон­чай­ши­ми баре­лье­фа­ми на сте­нах и орна­мен­таль­ным потол­ком. Автор инте­рье­ров — архи­тек­тор Алек­сандр Васи­лье­вич Вла­сов, создав­ший Крым­ский мост, ста­ди­он «Луж­ни­ки» и ансамбль Кре­ща­ти­ка в Киеве.

Кон­церт 30 мар­та 2021 года «Минин-хор» откро­ет пре­мье­рой! В этот день будет впер­вые испол­нент фраг­мент «Sanctus» из «Кельт­ской мес­сы» совре­мен­но­го ирланд­ско­го ком­по­зи­то­ра Майк­ла Мак­Глин­на.

— Эта мисти­че­ская музы­ка настра­и­ва­ет на осо­бое, сосре­до­то­чен­ное состо­я­ние, — гово­рит худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель и дири­жер Мос­ков­ско­го камер­но­го хора Тимо­фей Юрье­вич Голь­берг. — «Sanctus» слов­но гото­вит слу­ша­те­ля к вос­при­я­тию фраг­мен­та «Сей труд» из Кон­цер­та для сме­шан­но­го хора в четы­рёх частях на сти­хи Гри­го­ра Наре­ка­ци. Это — одно из самых глу­бо­ких и зна­чи­мых сочи­не­ний Аль­фре­да Шнит­ке, напи­сан­ное для боль­шо­го хора. Финал же под­си­лен хору камер­но­му. Про­из­ве­де­ние — о блуж­да­ни­ях души, поис­ках, искуп­ле­нии. В чет­вер­той части Кон­цер­та, кото­рую мы впер­вые испол­ни­ли в янва­ре это­го года и теперь будем петь в Боль­шом зале Цен­траль­но­го Доме архи­тек­то­ра, — надеж­да и путь к про­свет­ле­нию. Там есть сло­ва, акту­аль­ные сего­дня: «...чтоб пес­но­пе­нье ста­ло вра­че­ва­ньем, целя­щим раны тела и души».

Про­грам­ма будет раз­го­нять­ся и тем­по­во, и эмо­ци­о­наль­но, — про­дол­жа­ет Т.Ю. Голь­берг. — Хор испол­нит «Exsultate, jubilate» («Ликуй­те, радуй­тесь») совре­мен­но­го бри­тан­ско­го клас­си­ка Кар­ла Джен­кин­са и про­из­ве­де­ния одно­го из самых попу­ляр­ных ком­по­зи­то­ров, масте­ра зву­ко­вых экс­пе­ри­мен­тов Эри­ка Уита­к­ра ( «Меч­ты Лео­нар­до о лета­ю­щей машине» и «Золо­той свет»). В аран­жи­ров­ке М. Сер­ко­ва про­зву­чит сочи­не­ние испан­ско­го ком­по­зи­то­ра и дири­же­ра Ману­э­ля Море­но Буэн­дии «Por el mar» («По морю»). Затем мы испол­ним под акком­па­не­мент «пою­щих» бока­лов оча­ро­ва­тель­ные «Звёз­ды» Эрик­са Эшен­вал­дса. Спо­ём так­же спи­ри­чу­элс «My soul’s been anchored in the Lord» («Моя душа была закреп­ле­на в Гос­по­де») в аран­жи­ров­ке М. Хога­на и «Go down Moses» («Сой­ди, Мои­сей») в аран­жи­ров­ке Т. Скот­та. А кро­ме того, «Georgia on my mind» Х. Кар­майк­ла, извест­ную по испол­не­нию Рэя Чарль­за, и зна­ме­ни­тую «Bésame mucho» («Целуй меня мно­го») К. Велас­кес. Как утвер­жда­ла мек­си­кан­ская пиа­нист­ка и ком­по­зи­тор, она напи­са­ла эту пес­ню, когда сама ещё ни с кем не цело­ва­лась. Ну, а «точ­ка кипе­ния» кон­цер­та — фраг­мент «Gloria Dios» из «Кре­оль­ской мес­сы» Ари­э­ля Рами­ре­са. Кста­ти, в этом году выда­ю­ще­му­ся арген­тин­ско­му ком­по­зи­то­ру, иссле­до­ва­те­лю народ­ной музы­ки и тра­ди­ци­он­ных рит­мов Южной Аме­ри­ки испол­нит­ся 100 лет.

Для того, что­бы слу­ша­те­лям было ком­форт­но в музы­каль­ном путе­ше­ствии по стра­нам и кон­ти­нен­там, им помо­жет артист­ка «Минин-хора» Ека­те­ри­на Фран­цу­зо­ва. Какой будет её музы­каль­ная экс­кур­сия, пока сек­рет. При­хо­ди­те и сами услы­ши­те. Будет интересно.

В кон­цер­те при­ни­ма­ют уча­стие соли­сты Юлия Золо­та­ре­ва, Мар­га­ри­та Оже­ре­лье­ва, Мар­га­ри­та Пету­хо­ва, Бори­слав Мол­ча­нов, Сер­гей Кры­лов, Евге­ний Ива­нов-Дани­лов, Андрей Ива­нов, Семён Муса­тов, Дани­ил Чес­но­ков. Дири­жёр — Тимо­фей Гольберг.

