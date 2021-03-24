«Минин-хор» приглашает в музыкальное путешествие

Можно ли соединить несоединимое? Вполне, если за это берётся Московский камерный хор, обладающий «редким качеством с лёгкостью менять манеру музицирования, будь то барочная, классическая, романтическая или современная музыка, не теряя при этом своей неповторимой индивидуальности» (Г. Канчели). В преддверии 49‑й годовщины коллектива, «Минин-хор» подготовил для слушателей программу, «соседствуют» аргентинский классик Аэриэль Рамирес и обладатель «Грэмми», создатель виртуальных хоров американец Эрик Уитакр; символ отечественного авангарда Альфред Шнитке и рыцарь-бакалавр Королевы, современный британский композитор Карл Дженкинс... И никакого диссонанса!
Почему организаторы концерта «изобрели» этот калейдоскоп? Во-первых – это интересно: за последнее время Хор расширил и стилистически разнообразил репертуар. А во-вторых, есть возможность себе позволить. За без малого полвека хор объездил с гастролями весь мир, знает не только по партитурам музыку разных народов. Участники хора изучают традиции и культуру людей, живущих в разных уголках земного шара.
У хора множество достижений на музыкальных форумах в России и за рубежом, в том числе победа на I Всемирном конгрессе хоровых музыкальных коллективов в Вене, одержанная в 1986 году. Хору доверяли российские премьеры своих сочинений Гия Канчели, Карл Дженкинс и другие выдающиеся композиторы. Маэстро Минину посвящали свои произведения Георгий Свиридов, Валерий Гаврилин, Родион Щедрин, Владимир Дашкевич, Эдуард Артемьев.
Впервые концерт Московского камерного хора состоится на сцене Большого зала Центрального Дома архитектора. Это — культовое место, где выступали «звезды» мировой архитектуры — Заха Хадид, Арата Исодзаки, Бьярке Ингельс, Рем Кулхаас, Массимилиано Фуксас и многие другие. Ну и, конечно, в Большом зале ЦДА проходят концерты лучших российских музыкальных коллективов. Зал украшен тончайшими барельефами на стенах и орнаментальным потолком. Автор интерьеров — архитектор Александр Васильевич Власов, создавший Крымский мост, стадион «Лужники» и ансамбль Крещатика в Киеве.
Концерт 30 марта 2021 года «Минин-хор» откроет премьерой! В этот день будет впервые исполнент фрагмент «Sanctus» из «Кельтской мессы» современного ирландского композитора Майкла МакГлинна.
— Эта мистическая музыка настраивает на особое, сосредоточенное состояние, — говорит художественный руководитель и дирижер Московского камерного хора Тимофей Юрьевич Гольберг. — «Sanctus» словно готовит слушателя к восприятию фрагмента «Сей труд» из Концерта для смешанного хора в четырёх частях на стихи Григора Нарекаци. Это — одно из самых глубоких и значимых сочинений Альфреда Шнитке, написанное для большого хора. Финал же подсилен хору камерному. Произведение — о блужданиях души, поисках, искуплении. В четвертой части Концерта, которую мы впервые исполнили в январе этого года и теперь будем петь в Большом зале Центрального Доме архитектора, — надежда и путь к просветлению. Там есть слова, актуальные сегодня: «...чтоб песнопенье стало врачеваньем, целящим раны тела и души».
Программа будет разгоняться и темпово, и эмоционально, — продолжает Т.Ю. Гольберг. — Хор исполнит «Exsultate, jubilate» («Ликуйте, радуйтесь») современного британского классика Карла Дженкинса и произведения одного из самых популярных композиторов, мастера звуковых экспериментов Эрика Уитакра ( «Мечты Леонардо о летающей машине» и «Золотой свет»). В аранжировке М. Серкова прозвучит сочинение испанского композитора и дирижера Мануэля Морено Буэндии «Por el mar» («По морю»). Затем мы исполним под аккомпанемент «поющих» бокалов очаровательные «Звёзды» Эрикса Эшенвалдса. Споём также спиричуэлс «My soul’s been anchored in the Lord» («Моя душа была закреплена в Господе») в аранжировке М. Хогана и «Go down Moses» («Сойди, Моисей») в аранжировке Т. Скотта. А кроме того, «Georgia on my mind» Х. Кармайкла, известную по исполнению Рэя Чарльза, и знаменитую «Bésame mucho» («Целуй меня много») К. Веласкес. Как утверждала мексиканская пианистка и композитор, она написала эту песню, когда сама ещё ни с кем не целовалась. Ну, а «точка кипения» концерта — фрагмент «Gloria Dios» из «Креольской мессы» Ариэля Рамиреса. Кстати, в этом году выдающемуся аргентинскому композитору, исследователю народной музыки и традиционных ритмов Южной Америки исполнится 100 лет.
Для того, чтобы слушателям было комфортно в музыкальном путешествии по странам и континентам, им поможет артистка «Минин-хора» Екатерина Французова. Какой будет её музыкальная экскурсия, пока секрет. Приходите и сами услышите. Будет интересно.
В концерте принимают участие солисты Юлия Золотарева, Маргарита Ожерельева, Маргарита Петухова, Борислав Молчанов, Сергей Крылов, Евгений Иванов-Данилов, Андрей Иванов, Семён Мусатов, Даниил Чесноков. Дирижёр — Тимофей Гольберг.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.