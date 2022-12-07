МИНСК – КАЛИНИНГРАД: Музей Мирового океана заключил партнерское соглашение с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны

Межмузейное соглашение подписано в Минске, в рамках V Национального форума «Музеи Беларуси». Форум — уникальная площадка для обмена опытом и развития музейного дела. Первый прошел в 2012 году в Гродно. В этом году мероприятие проходит на базе Спортивно-культурного центра Белорусского государственного университета культуры и искусств. Тема форума этого года: «Музей. Наследие. Память».

— Для нас чрезвычайно важно, что сегодня мы подписываем соглашение с нашим партнером – Музеем истории Великой Отечественной войны, — отметил заместитель Генерального директора Музея Мирового океана Алексей Буданов. — Среди научных и военно-исторических судов Набережной исторического флота нашего музея-заповедника есть ледокол «Красин». Судно построено в 1917 году. Оно являлось непосредственным участником событий Второй мировой войны, внесло весомый вклад в достижение нашей общей Великой Победы. Я думаю, что именно в этом направлении мы будем реализовывать выставочные проекты с нашими новыми партнерами из Минска.

В работе минского форума приняли участие и гости из двенадцати российских музеев. В общей сложности в рамках мероприятия подписано шесть соглашений о сотрудничестве между ведущими государственными музеями России и Беларуси.

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