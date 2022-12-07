Балерина из Египта, рок-н-ролл под «Щелкунчика» и виртуоз-саксофонист на сцене «Синей птицы»

На телеканале «Россия» продолжается новый сезон конкурса «Синяя птица», в котором юные звездочки делают первый шаг навстречу мечте на глазах у всей страны и жюри - Николая Цискаридзе, Дениса Мацуева, Марины Неёловой, Сергея Безрукова и Евгения Миронова. В начале выпуска ведущая конкурса Дарья Златопольская объявила, что по итогам зрительского голосования победителем третьего тура стал Анатолий Ворошилов, танцевавший брейк-данс под оригинальную версию песни Юрия Шатунова «Розовый вечер». Он набрал максимальное количество голосов и вышел в финал.

Первый участник четвертого отборочного дня 14-летний Марк Барышев из Набережных Челнов считает, что «самое страшное – это сдаться». В 10-летнем возрасте в ходе поединка по дзюдо мальчик сломал позвоночник. Марк не пал духом, долго восстанавливался, а со временем добился успеха в уличном спорте, стал чемпионом России по воздушно-силовой атлетике и попал в сборную по воркауту. За сложнейшими трюками юного спортсмена все наблюдали, затаив дыхание. Марина Неёлова не смогла сдержать слез: «Это было так страшно и тревожно! Я смотрела и думала, каким характером, какой силой воли нужно обладать, чтобы победить то, что он победил!». А Сергей Безруков спросил: «Можно мне пожать твою руку? Ты – настоящий герой и пример для всех мальчишек, которые отчаялись и не верят в себя». Марк удивил еще одним своим талантом – он подарил Дарье Златопольской шарф, связанный собственными руками.

15-летняя вокалистка Злата Барздова из Могилёва проникновенно исполнила «Романс» Александра Васильева, который, по мнению членов жюри, она «прожила» на сцене. А потом вместе со своим дедушкой, подыгравшим ей на гитаре, и всей студией спела хит Юрия Антонова «Под крышей дома твоего», задав программе душевный настрой.

Самые юные участники выпуска 9-летняя Аустея Садаускайте и 10-летний Илья Сычев удивили зажигательным акробатическим рок-н-роллом под попурри на темы «Щелкунчика». Ребята танцуют вместе всего два года, но уже выиграли Кубок России. После их выступления Марина Неёлова заметила: «Невозможно было оторвать глаз от этих легких, изящных артистов! И эти маленькие дети, но уже большие артисты знают, что такое работа, знают, как добиваться вот таких фантастических результатов». Заслужили похвалу танцоры и от Николая Цискаридзе: «У вас была идеальная синхронность, вы бесподобно музыкально сделали все акценты. Думаю, что спустя 10 лет мы услышим, что вы завоевали все награды, которые возможно!».

13-летний Александр Долгов продемонстрировал виртуозное владение саксофоном, исполнив «Танец с саблями» из балета Хачатуряна «Гаянэ». Денис Мацуев выразил участнику свое восхищение: «Ну, ты дал там в конце, мы тут все под впечатлением. Я рад, что в нашей команде пополнение. Добро пожаловать в семью, в нашу джаз-банду!».

12-летний актер и пианист Марк-Малик Мурашкин сам придумал и срежиссировал свой номер. Он читал стихотворение и одновременно исполнял на рояле «Элегию» Рахманинова. Номер Марка поразил жюри своей сложностью. «Технически очень сложно играть на рояле и одновременно говорить текст» - подчеркнул Денис Мацуев. Сергей Безруков признался, что играет вместе с Марком в театре и похвалил партнера по сцене, однако заметил, что в этот раз мальчик перестарался.

Блестящее выступление 13-летней балерины Ясмины Азиз не оставило равнодушным никого. Девочка родилась в Египте, но в 6 лет её семья отправилась в Санкт-Петербург, потому что Ясмина захотела стать балериной. Сейчас она – одна из лучших учениц Академии русского балета имени Вагановой, мечтает стать примой. На суд жюри и зрителей Ясмина представила вариацию Рамзеи из балета «Дочь фараона». Девочка впечатлила всех не только изящным танцем, но и вкуснейшим фирменным тортом, который испекла сама. Дарья Златопольская, а вслед за ней и все члены жюри с удовольствием его отведали.

Судьбу конкурсантов «Синей птицы» решает не только жюри, но и телезрители! Они смогут сделать свой выбор и проголосовать за любимого участника, отправив смс на номер 9395. Победитель конкурса талантов получит заветный приз – «Перо Синей птицы», грант для педагога и 1 миллион рублей на исполнение мечты.

Новый сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица»: каждое воскресенье в 18:00 на телеканале «Россия».

Фото – телеканал «Россия»

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