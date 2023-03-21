«Мне нужно оставить все позади»: BUDNI выпустили новый трек

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BUDNI – рок-бэнд, создающий новый взгляд на альтернативную музыку. Песни коллектива – бодрый поп-рок, подростковый драйв и романтика будней в большом городе.

budini

Музыка группы рассказывает о проблемах и радостях подростков, а также чувстве разочарования, когда внутренние ожидания не соответствуют реальности. Новая песня «Мне нужно» с меланхоличными гитарами и динамичной ударной партией посвящена моментам, в которые нужно оставить ненужное позади и найти гармонию с самим собой.

Трек представлен на всех площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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