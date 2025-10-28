Мода как продолжение холста: почему одежда стала художественным медиумом

Художница Хатуна Аташян уверена: гардероб — это «портативная галерея» личности, где каждая вещь становится частью художественного высказывания. В своём рассказе она раскрывает, почему одежда для творца — не просто стиль, а продолжение холста и инструмент диалога со зрителем.

Исследование феномена: как стиль художника влияет на восприятие его работ

— Я уверена, что стиль художника – это не просто средство самовыражения за пределами мастерской, а важный компонент моей творческой репутации. Мы часто неосознанно воспринимаем внешний образ как «рамку» для произведения, особенно если знакомимся с работой в галерее или в социальных сетях, где автор демонстрирует себя в определённых нарядах. Одежда становится визуальной подсказкой для зрителя, еще до знакомства с картинами или скульптурами. Думаю, можно сказать, что встречают по одёжке и в искусстве – вопрос только, во что именно одет художник, — говорит художница Хатуна Аташян.

Но стиль и искусство могут вступать в конфликт. Я видела, как вызывающе шикарный или эпатажный гардероб автора бывает как магнитом, так и отталкивающим фактором. Нужно ли это художнику? Всё зависит от посыла. Для многих зрителей одежда — это внешняя считка личности автора: его приоритетов, отношения к миру и самому себе. Грубо говоря, его полотно можно «прочитать» уже по его пиджаку или футболке с ручной вышивкой. Это становится частью доверия между зрителем и работой.

Практика Хатуны или почему она считает одежду «портативной галереей» личности

Для меня одежда — это портативная галерея и целый рассказ о моей личности без единого слова. Когда я выбираю наряд, я не просто иду на выставку — я несу часть своего творческого мира по улице. Это очень личное пространство, граница между повседневностью и искусством. Одежда становится своеобразным холстом, который я переписываю каждый день.

Это не мешает работать в мастерской. Скорее наоборот! Мне важно не разделять свою жизнь на «художник на работе» и «просто человек вне работы». Когда я одеваюсь, я словно продолжаю рисовать — только не кистями и красками, а тканями, формами, аксессуарами. Футболка может быть моим эскизом, а любимая куртка — законченным арт-проектом. Хотя, конечно, есть краска, пятна, честная пыль творчества — для меня это только придаёт вещи уникальность. Одежда становится дневником, в котором запечатлены все творческие поиски.

Современный человек живёт в мире визуальных кодов. Мы так часто сталкиваемся с выбором, как нас воспримут, что просто необходимы инструменты для передачи «сигнала». Одежда — это как QR-код о человеке: стилистика, цвет, фактура — наш способ рассказать о себе без слов. В некотором смысле, моя одежда приглашает к диалогу: «Посмотри, я художник, но мои идеи не только на холсте, они во мне целиком».

Тренд в современном искусстве: когда гардероб становится частью художественного высказывания

— Я думаю, что это естественное развитие культуры самопрезентации. Когда количество визуальных образов вокруг огромно, требуется что-то, что отделяет художника не только через картины, но и через себя самого. Фактически, многие кураторы отмечают, что на выставках всё чаще зрители обсуждают не только картины, но и «позицию» автора, в том числе внешний вид. Это своего рода перформанс: не просто одежда, а концепт, визуальное заявление Мастера, — счаитае художница.

Однозначно — гардероб можно считать полноценным медиумом. Я с удовольствием работала с проектами, где одежда была не просто нарядной, а несла в себе глубокий смысл, например, отсылку к стилистике эпохи, собственную технику окраски тканей, или даже становилась частью экспозиции. Иногда гардероб становится продолжением арт-объекта: автор выходит на публику в костюме, собранном из фрагментов своих работ или в наряде, который можно «прочесть», будто картину.

Визуальный образ — вход в разговор об искусстве. Одежда — отражение художника, зеркало его внутренней работы. В современности, где ценится индивидуальность, и зритель, и критик, и сам автор не стесняются взаимодействовать с этим медиумом. Гардероб можно читать как книгу: образы, детали, необычные сочетания — всё становится сообщением для внимательного зрителя. На мой взгляд, одежда художника — это его художественная «визитная карточка», его быстрый манифест, который встречают по одёжке, и только потом — провожают по содержанию.

Фото: личный архив Х. Аташян