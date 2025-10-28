В Москве представили масштабный выставочный проект «Великая Победа. Россия — моя история» ко Дню народного единства

В преддверии Дня народного единства в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная открытию историко-документального выставочного проекта «Великая Победа. Россия — моя история». Мероприятие пройдет в рамках XXI Церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь — ко Дню народного единства».

В пресс-конференции приняли участие ключевые организаторы проекта: председатель Патриаршего совета по культуре РПЦ, глава Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова.

Председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), открывая пресс-конференцию, подчеркнул: «Это будет завершающая этот год выставка, абсолютно беспрецедентная. Такого объема уникальнейших артефактов не собирали никогда. Мы уже 12 лет проводим выставку в Манеже, но именно эта выставка – особенная».

Особенной выставку сделает не только уникальное собрание экспонатов, но и принесение мощей святителя Луки. «Святой, прославленный в Русской церкви, это святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Замечательный хирург, основоположник теории и практики операций в области гнойной хирургии, а тогда это было необычайно важно: антибиотиков еще не было, а гнойные раны были на самом первом месте по последствиям смертности», — рассказал митрополит Тихон.

Руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов раскрыл детали предстоящей выставки. По его словам, выставка охватит временной период с 22 июня 1941 года до 2 сентября 1945 года, когда была подписан Акт о капитуляции Японии. Среди экспонатов выставки, отмеченных Артизовым: написанный от руки текст обращения по радио Вячеслава Молотова к населению СССР 22 июня 1941 года; подлинник текста «Священной войны; оригинал «Блокадного дневника» Ольги Берггольц, Акт военной капитуляции Германии от 8 мая 1945 год, автограф речи маршала Жукова, которую он произнес на Параде Победы 24 июня 1945 года и многое другое.

«Завершением выставки станут 2 зала, связанные с осуждением преступлений нацизма, то есть Нюрнбергский и Токийским международными трибуналами. Как это будет художественно оформлено, зрители смогут увидеть на выставке», — добавил Андрей Артизов.

О вкладе в выставку Государственного Русского музея рассказала его генеральный директор Алла Манилова. Так, специально для выставки «Великая победа. Россия – моя история» Русский музей представит 18 шедевров из своей коллекции. Среди них знаменитая «Оборона Севастополя» Александра Дайнеки, «Ополченцы» и «С нами Бог» Евсея Моисеенко. Также специально для выставки в Манеже Русский музей представит лучшие работы художников-блокадников: «Для нас тема блокады Ленинграда – ключевая. И тут мы понимали, что это наша ответственность за то, какой выбор [картин] мы сделаем. Именно Русский музей обладает коллекцией работ профессиональных художников самих блокадников. И мы поняли, что это не менее пронзительно, чем то, что мы называем «артефактами», — подчеркнула Алла Манилова.

Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков рассказал об обеспечении работы выставки: «Проведение выставки «Православная Русь — ко Дню народного единства» уже стало традицией в Москве. Это один из крупнейших проектов Русской Православный Церкви и правительства Москвы. По опыту прошлых лет мы понимаем, что большое количество людей придет на выставку и на сегодняшний день все службы города Москвы готовы к своей работе, чтобы обеспечить комфорт доступа и самого проведения выставки».

Участники пресс-конференции также особо отметили межведомственный и общественный характер выставки, объединившей усилия Русской Православной Церкви, государственных архивов и ведущих музеев страны в деле сохранения исторической памяти о Великой отечественной войне.

Выставочный проект «Великая Победа. Россия — моя история» — одно из центральных событий юбилейного года Победы, отмечаемого по всей стране. Выставка продлится с 5 ноября по 8 декабря 2025 года в Центральном выставочном зале «Манеж». Вход на экспозицию будет свободным.