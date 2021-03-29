Возродить традиции и привить любовь: эксперты – о новом поколении книг для детей

2 апреля 2021 года во всем мире отмечается День детской книги, при этом в период с 22 по 28 марта проходила Неделя детской книги в России. Сразу к двум этим событиям приурочен Благотворительный марафон «Добрые книжные традиции», который состоялся в медиацентре московского городского культурно-просветительского центра «Зарядье». Авторы и ведущие эксперты представили на мероприятии новые издания для детей и рассказали, как возродить семейные читательские традиции.
Если раньше не все ребята охотно брались за чтение книг без иллюстраций, то сегодня практически все дети с самого раннего возраста становятся поклонниками цифровых технологий. Планшеты, смартфоны и компьютеры покоряются юным исследователям намного быстрее, чем печатные издания. Наши коллеги успокаивают: материнская любовь, положительные эмоции и увлекательный сюжет книги могут вылечить острый недуг XXI века.
Издательство «Бином Детства» ГК «Просвещение» представило на книжном марафоне книги для детей дошкольного и младшего школьного возраста – художественную литературу, издания современных авторов и известных российских писателей серии «Читаем вслух».
Яркие, красочные книги, проиллюстрированные талантливыми художниками, помогают создать эмоциональное общение родителей с детьми, упрочить семейные связи. Об этом рассказала ведущий специалист компании «Просвещение – СОЮЗ» Оксана Скоролупова:
«Книга, прочитанная малышу мамой перед сном, в парке на скамейке летним днем, в поездке или в часы досуга, остается в памяти ребенка на всю жизнь – и не только содержание книги, но и те положительные эмоции, которые она рождает в душе ребенка. Так мы взращиваем в детях доброту, умение сопереживать, проявлять сочувствие, воспитываем любовь к чтению. Это особенно важно для современных детей, родившихся и растущих в сетевом обществе, в век информационных технологий, гаджетов и компьютерных игр».
Спикер упомянула, что «Просвещение – СОЮЗ» принимает участие в марафоне добрых дел «Библиотеки издательств». Компания подарит большой набор художественной литературы и развивающих книг «Бинома Детства» ребятам из детских домов, реабилитационных центров и малоимущих семей.
Член экспертного совета ГК «Просвещение» Максим Антошин рассказал о популяризации чтения среди детей и молодежи. Спикер напомнил, что сегодня эта задача вышла на государственный уровень, а значит решать ее нужно сообща – учителям, школе, родителям, авторам учебников и учебных пособий.
Чтобы привить ребятам любовь к чтению книг, вовсе не нужно инновационных решений, достаточно лишь внимательно подойти к выбору литературы:
«Рецепт здесь прост. Необходимо, чтобы маленький читатель встретился на страницах книг с по-настоящему высокохудожественными, интересными, увлекательными, занимательными произведениями», – прокомментировал Максим Антошин.
Спикер рассказал о значении смыслового чтения и представил новую серию книг «Грамотный читатель», которые помогают формировать и развивать читательскую грамотность у детей в начальной школе – начиная с технической стороны чтения и заканчивая интерпретацией текста и применением полученных знаний.
Максим Антошин представил и книгу «Детям о Великой Отечественной войне»:
«Книга является полноценным учебным пособием для начальной школы. Ее структура и содержание призваны помочь сформировать у ребят хотя и первичное, но системное представление о Великой Отечественной войне, и показать связь между литературными произведениями на тему войны с реальными историческими событиями».
Благотворительный марафон «Добрые книжные традиции» проходит в столице в рамках Московской недели детской книги. Его цель – подарить книги ребятам из детских домов, реабилитационных центров и малоимущих семей. С 20 по 28 марта любой житель Москвы сможет принести для них интересные новые книги либо уже прочитанные в хорошем состоянии. Для этого в каждом округе столицы организованы пункты сбора книг в библиотеках.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.