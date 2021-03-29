Возродить традиции и привить любовь: эксперты – о новом поколении книг для детей

2 апре­ля 2021 года во всем мире отме­ча­ет­ся День дет­ской кни­ги, при этом в пери­од с 22 по 28 мар­та про­хо­ди­ла Неде­ля дет­ской кни­ги в Рос­сии. Сра­зу к двум этим собы­ти­ям при­уро­чен Бла­го­тво­ри­тель­ный мара­фон «Доб­рые книж­ные тра­ди­ции», кото­рый состо­ял­ся в меди­ацен­тре мос­ков­ско­го город­ско­го куль­тур­но-про­све­ти­тель­ско­го цен­тра «Заря­дье». Авто­ры и веду­щие экс­пер­ты пред­ста­ви­ли на меро­при­я­тии новые изда­ния для детей и рас­ска­за­ли, как воз­ро­дить семей­ные чита­тель­ские традиции.

Если рань­ше не все ребя­та охот­но бра­лись за чте­ние книг без иллю­стра­ций, то сего­дня прак­ти­че­ски все дети с само­го ран­не­го воз­рас­та ста­но­вят­ся поклон­ни­ка­ми циф­ро­вых тех­но­ло­гий. План­ше­ты, смарт­фо­ны и ком­пью­те­ры поко­ря­ют­ся юным иссле­до­ва­те­лям намно­го быст­рее, чем печат­ные изда­ния. Наши кол­ле­ги успо­ка­и­ва­ют: мате­рин­ская любовь, поло­жи­тель­ные эмо­ции и увле­ка­тель­ный сюжет кни­ги могут выле­чить ост­рый недуг XXI века.

Изда­тель­ство «Бином Дет­ства» ГК «Про­све­ще­ние» пред­ста­ви­ло на книж­ном мара­фоне кни­ги для детей дошколь­но­го и млад­ше­го школь­но­го воз­рас­та – худо­же­ствен­ную лите­ра­ту­ру, изда­ния совре­мен­ных авто­ров и извест­ных рос­сий­ских писа­те­лей серии «Чита­ем вслух».

Яркие, кра­соч­ные кни­ги, про­ил­лю­стри­ро­ван­ные талант­ли­вы­ми худож­ни­ка­ми, помо­га­ют создать эмо­ци­о­наль­ное обще­ние роди­те­лей с детьми, упро­чить семей­ные свя­зи. Об этом рас­ска­за­ла веду­щий спе­ци­а­лист ком­па­нии «Про­све­ще­ние – СОЮЗ» Окса­на Скоролупова:

«Кни­га, про­чи­тан­ная малы­шу мамой перед сном, в пар­ке на ска­мей­ке лет­ним днем, в поезд­ке или в часы досу­га, оста­ет­ся в памя­ти ребен­ка на всю жизнь – и не толь­ко содер­жа­ние кни­ги, но и те поло­жи­тель­ные эмо­ции, кото­рые она рож­да­ет в душе ребен­ка. Так мы взра­щи­ва­ем в детях доб­ро­ту, уме­ние сопе­ре­жи­вать, про­яв­лять сочув­ствие, вос­пи­ты­ва­ем любовь к чте­нию. Это осо­бен­но важ­но для совре­мен­ных детей, родив­ших­ся и рас­ту­щих в сете­вом обще­стве, в век инфор­ма­ци­он­ных тех­но­ло­гий, гад­же­тов и ком­пью­тер­ных игр».

Спи­кер упо­мя­ну­ла, что «Про­све­ще­ние – СОЮЗ» при­ни­ма­ет уча­стие в мара­фоне доб­рых дел «Биб­лио­те­ки изда­тельств». Ком­па­ния пода­рит боль­шой набор худо­же­ствен­ной лите­ра­ту­ры и раз­ви­ва­ю­щих книг «Бино­ма Дет­ства» ребя­там из дет­ских домов, реа­би­ли­та­ци­он­ных цен­тров и мало­иму­щих семей.

Член экс­перт­но­го сове­та ГК «Про­све­ще­ние» Мак­сим Анто­шин рас­ска­зал о попу­ля­ри­за­ции чте­ния сре­ди детей и моло­де­жи. Спи­кер напом­нил, что сего­дня эта зада­ча вышла на госу­дар­ствен­ный уро­вень, а зна­чит решать ее нуж­но сооб­ща – учи­те­лям, шко­ле, роди­те­лям, авто­рам учеб­ни­ков и учеб­ных пособий.

Что­бы при­вить ребя­там любовь к чте­нию книг, вовсе не нуж­но инно­ва­ци­он­ных реше­ний, доста­точ­но лишь вни­ма­тель­но подой­ти к выбо­ру литературы:

«Рецепт здесь прост. Необ­хо­ди­мо, что­бы малень­кий чита­тель встре­тил­ся на стра­ни­цах книг с по-насто­я­ще­му высо­ко­ху­до­же­ствен­ны­ми, инте­рес­ны­ми, увле­ка­тель­ны­ми, зани­ма­тель­ны­ми про­из­ве­де­ни­я­ми», – про­ком­мен­ти­ро­вал Мак­сим Антошин.

Спи­кер рас­ска­зал о зна­че­нии смыс­ло­во­го чте­ния и пред­ста­вил новую серию книг «Гра­мот­ный чита­тель», кото­рые помо­га­ют фор­ми­ро­вать и раз­ви­вать чита­тель­скую гра­мот­ность у детей в началь­ной шко­ле – начи­ная с тех­ни­че­ской сто­ро­ны чте­ния и закан­чи­вая интер­пре­та­ци­ей тек­ста и при­ме­не­ни­ем полу­чен­ных знаний.

Мак­сим Анто­шин пред­ста­вил и кни­гу «Детям о Вели­кой Оте­че­ствен­ной войне»:

«Кни­га явля­ет­ся пол­но­цен­ным учеб­ным посо­би­ем для началь­ной шко­лы. Ее струк­ту­ра и содер­жа­ние при­зва­ны помочь сфор­ми­ро­вать у ребят хотя и пер­вич­ное, но систем­ное пред­став­ле­ние о Вели­кой Оте­че­ствен­ной войне, и пока­зать связь меж­ду лите­ра­тур­ны­ми про­из­ве­де­ни­я­ми на тему вой­ны с реаль­ны­ми исто­ри­че­ски­ми событиями».

Бла­го­тво­ри­тель­ный мара­фон «Доб­рые книж­ные тра­ди­ции» про­хо­дит в сто­ли­це в рам­ках Мос­ков­ской неде­ли дет­ской кни­ги. Его цель – пода­рить кни­ги ребя­там из дет­ских домов, реа­би­ли­та­ци­он­ных цен­тров и мало­иму­щих семей. С 20 по 28 мар­та любой житель Моск­вы смо­жет при­не­сти для них инте­рес­ные новые кни­ги либо уже про­чи­тан­ные в хоро­шем состо­я­нии. Для это­го в каж­дом окру­ге сто­ли­цы орга­ни­зо­ва­ны пунк­ты сбо­ра книг в библиотеках.

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