«Ночь, улица, фонарь, аптека»: Арутюнов и Бобунец представили свое видение песни на стихи А. Блока

Трек «Ночь, улица, фонарь, аптека» взрывает чарты, вирусится в сети. Почему новый солист группы «Ласковый Май» Сергей Арутюнов и лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец решили скомпилировать текст песни, взяв у Александра Блока стихотворение, а у нейросети – мелодию?

Сергей Бобунец и финалист шоу «Голос» Сергей Арутюнов давно хотели записать совместный трек. Но не могли сочинить ничего подходящего.

Хотя оба артиста имеют безусловные хиты. Умеют круто их сочинять и исполнять.

У Сергея Арутюнова хит «На Заре 2020» звучит более чем на 200 радиостанциях и уже 5 лет держится на верхних позициях чартов.

У Сергея Бобунца его трек «Вечно молодой» был выпущен 25 лет назад и не теряет актуальности до сих пор.

Но для общей песни текст никак не рождался. И тогда Арутюнов и Бобунец решили просто взять и украсть текст у поэта Александра Блока. Стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека» показалось артистам максимально подходящим. Дальше встал вопрос музыки — и тут снова провал. Великие стихи никак не ложились на ноты. Тогда Сергей Арутюнов и Сергей Бобунец решили применить искусственный интеллект для создания мелодии. И только тогда всё и сложилось.

Как это не парадоксально, но трек «Ночь, улица, фонарь, аптека» ворвался и в эфир федеральных радиостанций.