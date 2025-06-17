VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыки«Ночь, улица, фонарь, аптека»: Арутюнов и Бобунец представили свое видение песни на...

«Ночь, улица, фонарь, аптека»: Арутюнов и Бобунец представили свое видение песни на стихи А. Блока

editor
By editor
97
сергей бобунец и сергей арутюнов
Фото: PR-сопровождение

Трек «Ночь, улица, фонарь, аптека» взрывает чарты, вирусится в сети. Почему новый солист группы «Ласковый Май» Сергей Арутюнов и лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец решили скомпилировать текст песни, взяв у Александра Блока стихотворение, а у нейросети – мелодию?

Сергей Бобунец и финалист шоу «Голос» Сергей Арутюнов давно хотели записать совместный трек. Но не могли сочинить ничего подходящего.

Хотя оба артиста имеют безусловные хиты. Умеют круто их сочинять и исполнять.

У Сергея Арутюнова хит «На Заре 2020» звучит более чем на 200 радиостанциях и уже 5 лет держится на верхних позициях чартов.

У Сергея Бобунца его трек «Вечно молодой» был выпущен 25 лет назад и не теряет актуальности до сих пор.

Но для общей песни текст никак не рождался. И тогда Арутюнов и Бобунец решили просто взять и украсть текст у поэта Александра Блока. Стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека» показалось артистам максимально подходящим. Дальше встал вопрос музыки — и тут снова провал. Великие стихи никак не ложились на ноты. Тогда Сергей Арутюнов и Сергей Бобунец решили применить искусственный интеллект для создания мелодии. И только тогда всё и сложилось.

Как это не парадоксально, но трек «Ночь, улица, фонарь, аптека» ворвался и в эфир федеральных радиостанций.

Предыдущая статья
Молодые режиссёры хотят снимать семейное кино и равнодушны к биографиям

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru