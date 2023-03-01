Монголия открывает двери и душу для россиян

Одна из самых экзотических стран мира старательно привлекает российских туристов.

Современная Монголия серьёзно расходится с устоявшимися в российском обществе старыми и неверными стереотипами об этой стране. Экономический подъем сильно изменил в лучшую сторону облик как столичного Улан-Батора, где древние буддистские монастыри соседствуют с новыми деловыми кварталами из стекла и бетона, так и туристическую инфраструктуру, ныне способную удовлетворить самые взыскательные вкусы.

По природному многообразию и концентрации исторических памятников мало какая страна может сравниться с Монголий. В ней, кажется, есть всё – горы, пригодные как для альпинизма, так и для катания на лыжах, бескрайние степи, леса, озёра и даже изрядный кусок пустыни Гоби. В сочетании с нетронутой природой это делает страну настоящей Меккой приключенческого туризма. Конные экспедиции, скалолазание и походы, охота, в том числе соколиная, и рыбалка, экстремальные ралли по горам и пустыням, посещение буддистских святынь и шаманские туры.

Но не стоит думать, что путешественникам предстоит спать в палатках или на войлочном полу в юртах. В юртах размещение возможно, но современные монгольские турбазы-отели размещают туристов в юртах на четыре человека, с кроватями, тёплыми полами и всеми удобствами внутри юрты. Всё больше появляется и традиционных отелей в европейском стиле, хотя натуральнее и интереснее вариант с юртой. В столице же страны давно представлено большинство мировых отельных сетей, и местных отелей четырёх и пяти звёздного уровня. Их сервис соответствует самым высоким требованиям.

Развиваются и новые направления туризма. Монголия уже готова предлагать своим гостям SPA-отели, горнолыжные трассы, шопинг с азиатским оттенком, медицинский туризм. К примеру, в Улан-Баторе действует клиника с мировым именем - Unimed International Hospital, предоставляющая услуги ЭКО и лечению бесплодия на лучшем мировом оборудовании по ценам в два с половиной-три раза меньше, чем в позиционирующей себя дешёвым направлением медицинского туризма Южной Корее.

Первозданная природа позволяет Монголии производить продукты высочайшего качества. Из-за этого вроде простые блюда местной кухни, основу которой составляют мясо и молоко, приобретают совершенно фантастический вкус. Хушуры – местный вариант чебуреков из рубленной говядины, буузы – аналог мант, также готовящиеся на пару, соленый чай с молоком и мясным бульоном, ну и баранина в ста вариантах – всё это делает страну раем для гурманов.

Добавим к этому уникальную и мистически привлекательную народную культуру, бережно сохраняемую монгольским народом, интереснейшие музеи Улан-Батора от музея Чингисхана до единственного зарубежного музея маршала Георгия Жукова, который также имел титул маршала Монгольской народной республики. Не будем забывать, что Россия и Монголия исторически очень тесно связаны друг с другом: именно Советская Россия стояла у истоков обретения государственности современной Монголией в двадцатых годах прошлого века, а буквально спустя пару десятилетий Монголия первой в мире объявила войну гитлеровской Германии после её нападения на Советский Союз и внесла неоценимый вклад в нашу общую победу, в том числе огромными поставками продовольствия и обмундирования для Советской Армии.

В прошлом году Монголию посетило 290 тысяч туристов, из которых каждый второй был россиянином. Министерство природы, экологии и туризма Монголии ставит цель увеличить это число в два раза – от 250 тысяч за ближайший год.

Чтобы реализовать эти амбициозные задачи Правительство Монголии намерено реализовать целый комплекс мер для создания комфортных условий российским туристам. Будет открыто шесть новых пограничных переходов и модернизированы старые, модернизируется сеть отелей и детских оздоровительных лагерей, заявлено о скорой возможности расплачиваться в стране картами российской платёжной системы «МИР». Также ведётся работа по открытию новых прямых рейсов из России в Монголию.

В силу ряда причин сейчас посещать соседнюю страну легче, да и дешевле, из пограничных с ней регионов России– Республики Бурятия, Иркутской области, Алтайского края и республики Горный Алтай. Это позволяет российским туристам не только посетить соседнюю страну, но и насладиться туристическими достопримечательностями родного края – красотами Байкала и Алтайских гор, побывать в бурятских дацанах, включая самый крупный в России – Иволгинский дацан, где хранится нетленное тело Даши-Доржо Итигэлова, и деревни старообрядцев, где бережно хранят в 21 веке обычаи допетровской Руси.

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Алексей ЛАМПСИ,

Фото – Дмитрий КИСИЛЕВ

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